Dolar
42.81
Euro
50.19
Altın
4,327.70
ETH/USDT
2,955.00
BTC/USDT
88,037.00
BIST 100
11,323.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karaman’da “MEVKA Projeleri ile Karaman OSB Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Açılış Töreni’”nde konuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Spor

Down sendromlu yüzücü Mehmet, milli formaya kavuşmak için kulaç atıyor

Adana'da 21 yaşındaki down sendromlu Mehmet Şahin Çağlar, ailesinin yönlendirmesiyle başladığı yüzmedeki gelişimini milli takıma seçilerek taçlandırmak için Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yakup Sağlam  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Down sendromlu yüzücü Mehmet, milli formaya kavuşmak için kulaç atıyor Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Mehmet, yüzmeye olan merakı dolayısıyla annesi Leyla ve babası Yakup Çağlar'ın desteğiyle 12 yıl önce kursa başladı.

Eğitimlerini aksatmayan Mehmet, kelebek, sırtüstü, kurbağalama ve serbest stilde kendini geliştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sporun yanı sıra eğitimini de sürdürüp Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi'nden mezun olan genç yüzücü, katıldığı turnuvalarda 30'dan fazla madalya kazandı.

Mehmet, gelecek yıl Konya'da düzenlenecek Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nın hazırlıklarını Yüreğir Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.

Antrenör Özkan Güngör yönetiminde antrenman yapan down sendromlu sporcu, yüzmedeki gelişimini milli takıma seçilerek taçlandırmak istiyor.

Yüzmeyi hayatının önemli parçası olarak görüyor

Mehmet Şahin Çağlar, AA muhabirine, yüzmenin hayatının önemli parçası olduğunu ve antrenman günlerini heyecanla beklediğini söyledi.

Yarışmaya sıkı şekilde hazırlandığını dile getiren Mehmet, "Yüzmeyi çok seviyorum. Konya'da şampiyon olup milli takıma girmek istiyorum." dedi.

"Aileler çocuklarına inansın"

Anne Leyla Çağlar da oğlunun kulaç attığı yarışmalarda güzel başarılar elde ettiğini belirterek, "Yüzmenin oğlumun sosyalleşmesine çok katkısı oldu. Oğlumun başarılarından dolayı çok gururluyum. Aileler çocuklarına inansın." diye konuştu.

Antrenör Özkan Güngör de Mehmet'in yetenekli ve disiplinli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mehmet'in milli takıma seçilerek paralimpik sporcu olmasını ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini sağlamak istiyoruz. Mehmet, dört stilde yüzebilen ender sporculardan biri. Aynı zamanda Adana'da spor lisesine giren ilk down sendromlu öğrenci. Çok sayıda çocuğa örnek oldu."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 3 ilçedeki bazı mahallelere 19 saat su verilemeyecek
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada Muhittin Böcek'in ek ifadesi alındı
Hatay Havalimanı'nda ikinci pistin yapım çalışması sürüyor
"Mavi vatan"ın hayat kurtaran elleri 7 gün 24 saat görev başında
Bakan Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu'nun bir kısmını hizmete açacak

Benzer haberler

Down sendromlu yüzücü Mehmet, milli formaya kavuşmak için kulaç atıyor

Down sendromlu yüzücü Mehmet, milli formaya kavuşmak için kulaç atıyor

Kanserle mücadele sürecinde başladığı glütensiz gıda üretimini kafeyle mesleğe dönüştürdü

Adana'da 112 personeli sağlık hizmetinde engellere takılmamak için işaret dili öğreniyor

Okulun atıl bahçesini açık hava sınıfına dönüştürüp çocuklara doğayı sevdirdi

Okulun atıl bahçesini açık hava sınıfına dönüştürüp çocuklara doğayı sevdirdi
Yüreğir Devlet Hastanesi GES projesiyle enerji giderlerinde yaklaşık yüzde 25 tasarruf sağlıyor

Yüreğir Devlet Hastanesi GES projesiyle enerji giderlerinde yaklaşık yüzde 25 tasarruf sağlıyor
Adana'da karaciğer hastası kadavradan nakille hayata tutundu

Adana'da karaciğer hastası kadavradan nakille hayata tutundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet