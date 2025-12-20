Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,976.50
BTC/USDT
88,112.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DEM Parti heyeti, TBMM’de AK Parti’ye ziyarette bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Gündem

Cam eşyalardaki çatlaklar risklere neden olabilir

Bayburt Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Emine Bilaloğlu, günlük yaşamda sıkça kullanılan cam eşyalarda zamanla oluşabilecek çatlakların bazı risklere neden olabileceği uyarısında bulundu.

Beşir Kelleci  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Cam eşyalardaki çatlaklar risklere neden olabilir

Bayburt

Bilaloğlu, AA muhabirine, plastik ürünlerin hem çevreye hem de insan sağlığına karşı çeşitli riskler barındırdığı için insanların çeşitli arayışlara girdiğini söyledi.

Özellikle son dönemde, plastik pipetlerden uzak durmak isteyen kişilerin ilk olarak kağıt pipetlere yöneldiğini ifade eden Bilaloğlu, bunların sıvıyla temasta daha dayanıksız olduğu için cam pipetlere olan ilginin arttığına işaret etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cam pipetlerin yanı sıra cam eşyaların sağlık açısından zararı bulunmamasına karşın dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulayan Bilaloğlu, "Yıkama sırasında, rafa yerleştirirken, bulaşık makinesine koyarken ya da bardakta bir içeceği karıştırırken göremediğimiz, başta fark edemediğimiz mikro çatlaklar oluşabiliyor. Bu çatlaklar da sonradan içtiğimiz içecekle beraber ağız yoluyla sindirim sistemimize girebiliyor." ifadelerini kullandı.

Bilaloğlu, çatlakları çocukların fark edemeyebileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erişkinler belki yaralanmadan fark edebilir ama çocuklarda bunun bilinci çok olmadığı için sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Ağız içi yaralanmalar, dil yaralanmaları, ağız içi kesiler yapabilir. Onun dışında sindirim kanalının her seviyesinde yaralanma riski olan bir ürün. Yemek borusunda, midede, ince bağırsakta, kalın bağırsakta herhangi bir seviyede takılabilir. Burada kanamaya neden olabilir. Bu organlarda delinmeye neden olabilir. Buna bağlı ameliyat ihtiyacına kadar gidebilir."

"Küçük yaştaki çocuklar cam ürünlerle yalnız bırakılmamalı"

Sadece pipet değil, cam ürünlerin tamamında çocukların dikkatli olması gerektiğine değinen Bilaloğlu, "Özellikle gözetimsiz ve küçük yaştaki çocuklar cam ürünlerle yalnız bırakılmamalı. İnce cam bardaklar ve ince cam pipetleri dişleriyle kırıp yutabilirler. Bu da aynı riski doğuruyor ya da bardakla çocuğu yalnız bıraktık ve kırdı. Dışarıdan parça alıp ağzına atabiliyor. Hatta oral dönemdeki çocuklarımız için yine aynı riskler mevcut." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eyüpsultan'da İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarpıp kaçması kamerada
"Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025" yayımlandı
Saadettin Saran uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi
Cam eşyalardaki çatlaklar risklere neden olabilir
Antalya'da oteller yılbaşına hazır

Benzer haberler

Cam eşyalardaki çatlaklar risklere neden olabilir

Cam eşyalardaki çatlaklar risklere neden olabilir

Bayburt'taki Aydıntepe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Bayburt'un karlı yollarında kadın paramedikler hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet