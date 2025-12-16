Dolar
Gündem

Bayburt'taki Aydıntepe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Bayburt'un Aydıntepe Yaylası'ndaki göletin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzla kaplandı.

Beşir Kelleci  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Bayburt'taki Aydıntepe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki yaylada gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü.

Soğuk havanın etkisiyle yayladaki Aydıntepe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Yüzeyi buz tutan gölet ve çevresindeki karla kaplı dağlar, havadan görüntülendi.

Bayburt'taki Aydıntepe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Bayburt'taki Aydıntepe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

