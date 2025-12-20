Dolar
DEM Parti heyeti, TBMM'de AK Parti'ye ziyarette bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Gündem

Antalya'da oteller yılbaşına hazır

Bu yıl yaklaşık 17 milyon yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya'daki oteller, Noel ve yılbaşı konseptine büründü.

Hatice Özdemir Tosun  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Antalya'da oteller yılbaşına hazır Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Katoliklerin 24-25 Aralık'ta, Ortodoksların 6-7 Ocak'ta kutladığı, Noel ile birleşen yılbaşı için Antalya'da turistlere özel iki haftalık programlar hazırlandı. Kış sezonunu açık geçiren oteller, Noel ve yılbaşı figürleriyle süslenip ışıklandırıldı.

Yılbaşı gecesi ünlü sanatçıları ağırlayacak 5 yıldızlı otellerde eğlenceli programlar ve özel menüler hazırlandı. Otellerin aşçıları tarafından hindi ağırlıklı yemek programları planlanırken bazı oteller, coğrafi işaretli Türk lezzetlerine de geniş yer verdi.

Açık oteller doldu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, Antalya'nın yılbaşı programıyla yılı çok güzel rakamlarla kapatacağını söyledi.

Bu yılın geçen seneye göre daha hareketli olduğunu ifade eden Saatçioğlu, "Antalya'da açık olan otellerde doluluk oranları yüzde 99'a ulaştı hatta birçok otel tamamen dolmuş durumda. Güzel bir sezonu, güzel bir yılbaşı ile tamamlayacağız." dedi.

Otellerde özel programlar hazırlandığını ve ünlü sanatçıların konuk edileceğini anlatan Saatçioğlu, otellerin de yılbaşı figürleriyle donatıldığını söyledi. Saatçioğlu, yurt dışından gelen misafirlerin kendilerini ülkelerinde gibi hissettiklerini dile getirdi.

Yılbaşı için özel menülerin hazırlandığını belirten Saatçioğlu, "Ana yemek hindi ama farklı lezzetler de sunulacak. Coğrafi işaretli yöresel yemeklerimize de önem veriyoruz. Eğlenceli, renkli ve farklı lezzetlerle yılbaşı programını geçireceğiz." diye konuştu.

Hareketli bir yılbaşı bekleniyor

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz da otellerde yılbaşı hareketliliğinin başladığını söyledi.

Geçen yıllara göre güzel bir dolulukla yılbaşını geçireceklerini dile getiren Yorulmaz, "Antalya, yılbaşında kar turizminin dışında en çok talep gören destinasyon. Oteller olarak biz de güzel programlar hazırladık. Ortodoksların yılbaşı kutlamalarıyla ocağın ilk haftasına kadar hareketlilik devam edecek. İç pazara ve yabancı turistlere yönelik ayrı programlar var." diye konuştu.

Özel menülerin de hazırlandığını anlatan Yorulmaz, "Çok çeşitli yemek kültürümüz var. Bunları da sergileyeceğiz." dedi.

