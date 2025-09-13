Beşiktaş, 3 puanı uzatmalarda Cengiz Ünder'in golüyle aldı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi.
Sergen Yalçın'ın uzun aranın ardından taraftarının karşısına çıktığı müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci devrede RAMS Başakşehir, Shomurodov'un golüyle öne geçti. Rakibine El Bilal ile kısa süre içinde cevap vererek skoru 1-1'e getiren Beşiktaş, Cengiz Ünder'in uzatma dakikalarında attığı golle maçtan galibiyetle ayrıldı.
21. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Cerny'nin şutunda kaleci Muhammed Şengezer'den seken meşin yuvarlağa Abraham, uygun durumda vurdu ancak top yandan auta gitti.
24. dakikada RAMS Başakşehir kontratağında Shomurodov'un pasında ceza sahası sağ çaprazında tola buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
İkinci yarı
53. dakikada Beşiktaş atağında Orkun Kökçü'den seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Abraham'ın şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
70. dakikada rakip ceza sahası içinde Ebosele'nin hatasıyla topu önüne alan Rafa Silva'nın penaltı noktasının solundan şutunda top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
71. dakikada Crespo'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden sert şutunda kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan kornerde Deniz Türüç'ün son çizgiden penaltı noktasının sağına yaptığı ortada Shomurodov'un gelişine vuruşunda top, kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu: 0-1.
74. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün pasını Cerny, topukla ceza sahası içindeki Toure'ye bıraktı. Toure'nin sol çaprazdan uzak köşeye şutunda kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesine rağmen top, filelere gitti: 1-1.
79. dakikada soldan Cerny'nin kullandığı kornerde Uduokhai'nin penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
87. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Rashica'nın arka direğe yaptığı ortada Toure'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
90+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol iç kulvardan Demir Ege Tıknaz'ın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-1.
90+10. dakikada Rashica'nın soldan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Goller peş peşe geldi
71 dakikası golsüz devam eden mücadelede goller üst üste geldi.
Dakikalar 71'i gösterdiğinde RAMS Başakşehir'in kullandığı korner vuruşu sonrasında Shomurodov düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek turuncu-lacivertli takımı 1-0 öne geçirirken Beşiktaş'ı zor durumdan kurtaran isim El Bilal Toure oldu.
Siyah-beyazlı oyuncu 74. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
El Bilal siftah yaptı
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı El Bilal, attığı golle siyah-beyazlı forma altındaki ilk gol sevincini yaşadı.
Siyah-beyazlı oyuncu Vaclav Cerny'nin şık pasıyla ceza sahası içinde topla buluşarak plaseyle topu ağlarla buluşturdu. Bu sezon ilk kez forma giyen yeni transferlerden Cerny, bu pozisyonla ilk gol pasını verdi.
Abraham direğe takıldı
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Tammy Abraham, 53. dakikada direği geçemedi.
Karşılaşmanın golsüz devam ettiği sürede takımını öne geçirme fırsatı yakalayan siyah-beyazlı oyuncu, bir pozisyonda önünde bulduğu topu doğrudan kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Cengiz Ünder golle başladı
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den bonservisini kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla taraftarın karşısına çıktığı ilk maçta galibiyeti getiren isim oldu.
Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı taraftarların tribünlere çağırarak moral verdiği Cengiz, 73. dakikada Rafa Silva'nın yerine oyuna dahil olurken 90+1'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Abraham'ın suskunluğu 4 maça çıktı
Beşiktaş'ın gol silahlarından Tammy Abraham, üst üste 4. maçında da rakip fileleri havalandıramadı.
RAMS Başakşehir karşısında rakip kalede etkili olamayan tecrübeli oyuncu, Lausanne ile oynanan 2 maçta da takımına gol desteği veremezken Corendon Alanyaspor müsabakasının ardından Başakşehir karşılaşmasını da boş geçti.
Abraham, Avrupa'da Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's ile oynanan karşılaşmalarda gol atmıştı.
İki takım da eksik kaldı
İki ekip de müsabakayı 10 kişiyle tamamladı.
38. dakikada sarı kart gören Ba, 89. dakikada oyunun başlamasını geciktirdiği için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi. Beşiktaş'ta ise kırmızı kart gören isim Orkun Kökçü oldu.
Uzatma dakikalarında Beşiktaş yedek kulübesinin önünde yaşanan bir pozisyonda rakibine kasti tekme atan Orkun, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
Saha karıştı
Uzatma dakikalarında Orkun Kökçü ve Ebosele arasında yaşanan gerginliğin ardından saha karıştı.
İki takımın kulübelerinin de yaşanan olaya müdahale etmesiyle saha içindeki itiş kakış bir süre devam etti. Yaşananların ardından maçın hakemi Orkun Kökçü'ye gösterdiği kırmızı kartın dışında Yusuf Sarı ve El Bilal de sarı kart gördü.
Sergen Yalçın galibiyetle döndü
Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, bin 386 gün sonra döndüğü Dolmabahçe'den galibiyetle ayrıldı.
3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında Tüpraş Stadı'na RAMS Başakşehir maçıyla çıkan Sergen Yalçın, Dolmabahçe'de oynadığı son maçında Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.
Sergen Yalçın, Tüpraş Stadı'ndan galibiyetle ayrıldığı son maçta siyah-beyazlılar Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.
Pezzaiuoli: Pasiflikten dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum
RAMS Başakşehir'de kulübede turuncu-lacivertli takımın başında yer alan futbol planlama ve strateji direktörü Marco, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Pezzaiuoli, "Kolay değildi buraya gelmek. 2 günlük çalışma süremiz oldu. Milli arada çok fazla sakat oyuncumuz vardı. 11 kişilik bir grupla idman yaptık. Oyuncuların moralini yüksek tutmaya çalıştık. 0 puandan fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. İlk yarıda iyi işler yaptık ama istediğimiz gibi bitmedi. Kontraları sonuçlandıramadık. Bu fırsatlara girdiğiniz zaman işler daha da pozitif hale geliyor. İkinci yarıda daha dengeli oyun vardı. Golden önce Beşiktaş'ın direkten dönen topu oldu. Duran toplara büyük önem veriyorduk. Maçın geneline bakarsak pasiflikten dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. 1-0'ı bulduk onun için çok mutluyum. Bu golle Shomurodov'un özgüvenini kazandığını düşünüyorum. Sonra 1-1 oldu. Kemen'in faul beklentisi vardı golden önce. İkinci gol bizim için kötü oldu. 40 metreden ve havadan gelen top, savunulması daha kolay ama burada bir gol yedik ve maçı kaybettik." diye konuştu.
Pezzaiuoli, turuncu-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Nuri Şahin ile daha pozitif oynayacaklarını sözlerine ekledi.
Sergen Yalçın: Oyunsal eksiklerimiz var zamanla toparlayacağız
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, "Çok zor bir oyun oldu. Zaten bunu bekliyorduk. Çok yeni başlamış bir ekibiz. Bazı şeyleri oturtmak zaman istiyor, kolay değil. Bugün itibariyle kabul edilebilir bir mücadele vardı. Olumlu olan çok şey var. Olumsuzlukları da kısa sürede düzeltmek istiyoruz. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Eksiklerimizi de görmek zorundayız. Oyunsal eksiklerimiz var zamanla toparlayacağız." diye konuştu.
Taraftardan sabır talep eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Oyuncuların isteği, arzusu, savaşmaları taraftarıyla bütünleşmesi çok olumluydu. Bana göre sezonun en iyi oyunuydu. Önceki maçlar çok sağlıklı geçmedi. Eksiklerimiz tabii ki var. Önümüzde bunları telafi edecek zamanımız da var. Bu zaman zarfında bunları düzeltmeye çalışacağız. Biraz zaman vermek lazım. Taraftarın sabırlı olması gerekecek. Oyuncular o ruhu kazanmaya başladı. O ruh bugün oyuncularda vardı. Belki oyun sıkıntılıydı ama geriye düştükten sonra oyunu çevirmek kolay değil. Oyuncuların oyunu çevirmek için mücadelesi bizi mutlu etti. Her geçen gün performansımızı daha yukarılara çekeceğimizi düşünüyoruz. Belli bir sürede bu eksikleri gidereceğiz. Yüzde 100 olmasa da yüzde 70-80'inini gidereceğimi düşünüyorum. Bugün oyuncularım çok istekliydi. Sezon başından beri takım hoca değiştirdi, ciddi sorunlar yaşıyor. Skorlar, oyunlar tatmin edici değildi. Bu da taraftarda karamsarlığa sebep oluyor. Oyuncular da sıkıntılı bir sürecin içindeler. Hep beraber çalışarak bu süreçten çıkacağız. Nasıl ve ne şekilde çıkarız biraz sabır lazım. Çok negatif olmayalım. Bugünkü maçın pozitif taraflarına bakalım. Bunların olması çok normal. Çok oturmuş bir kadro değiliz. Birlikte çok antrenman, maç yapmadılar. Yeni bir planlama yapıyoruz. Birlik bütünlük sağlamamız kolay değil. Oyuncuların birbirini tanıması biraz zaman alacak. Oyuncularıma tamamen destek bekliyorum. Oyuncularımızı sosyal medyada eleştirmeyelim, bunlar genç çocuklar ve çok etkileniyorlar. Oyuncularımıza sahip çıkalım."
Gökhan Sazdağı ve Cengiz Ünder transferlerini kendisinin istediğini kaydeden Yalçın, "Transferin bitmesine 10 gün kala geldim. Benim kontrolümde olan bir süreç geçirmedik. Eski hoca ve scout ekibinin takip ettiği oyuncular alındı. O planlamanın içinde Türk oyuncu kalitemizi yükseltmek için Gökhan ve Cengiz transferlerinde ön ayak oldum. Futbol sadece yabancı oyuncularla oynanmıyor." ifadelerini kullandı.
Salih Uçan: Bugün kendi performansımdan mutluyum
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Lige verilen arada iyi çalıştıklarını belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Taktiksel ve tempolu çalıştık. Hocamız yeni, elimden geleni yaptım. Koşu mesafesi olsun, sprint olsun, her şeyi yaptım. Uzun zamandır da oynamıyordum. Risk gibi gözükse de antrenmanlardaki performansımla hocam beni ilk 11'e koydu." ifadelerini kullandı.
Başakşehir'in güçlü takım olduğunun altını çizen Salih, "Tecrübeli bir oyuncuyum. 'İdare edeyim, uzun zamandır oynamıyorum, enerjimi toparlayayım' dedim. Maçta gel gitler oldu. Kontrataklar oldu, geri dönüyoruz, atak yapıyoruz. Sonlara doğru enerjim düştü. Çıkmadan önce de güzel bir koşu yaptım. Neredeyse golü yiyorduk. Orada da golü çıkardım. Bugün kendi performansımdan mutluyum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız da destek verdi. Rakip 10 kişi kalınca ikinci golü bulduk. İlk yarıda iki gol bulabilirdik. Abraham ve Toure ile gol pozisyonlarına girdik. Taraftarımızın önünde hocamızla iyi başladık. İnşallah iyi devam ederiz." diye konuştu.
Salih Uçan, Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesine ilişkin soruya, "Şampiyonluk için bir şey söyleyemem, çok erken." yanıtını verdi.
Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor deplasmanında kötü oynadıklarını aktaran tecrübeli oyuncu, "Ağustos ayını yeni bitirdik. Milli takım arası vardı. Bir şeyler çok değişti demek istemiyorum. Deplasmanda bir maç oynadık. Bizim adımıza kötü geçti. Burada taraftarın önünde iyi bir maç çıkardık. Taraftar ateşleyici güç her zaman. Hemen bir maç kazandık diye o değişti, bu değişti, yapmak doğru olmaz." diyerek konuşmasını tamamladı.
Vaclav Cerny: En önemlisi bugün galip gelmemizdi
Beşiktaş'ta Çek futbolcu Vaclav Cerny, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Galibiyetin önemine değinen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, "En önemlisi bugün galip gelmemizdi. Sonuna kadar mücadele ettik. Hak ettiğimiz iki gole imza attık. Bu da takımın karakterini gösteriyor. Bugünden çok keyif aldım. Bunu bekliyordum, beklediğim gibi oldu. Daha fazlasını yaşamayı bekliyorum. Bugün asist de yaptım. Çok anlamlı, çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle söz eden tecrübeli futbolcu, "Çok mutluyum. Hocamızın hakkımda söylediklerini biliyorum. Güzel sözleri için teşekkür ederim. Buraya gelip iyi şeyler yapmadıkça bu sözlerin bir önemi yok. İyi ve önemli bir oyuncu olarak hocamıza en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum. Taraftarımız gerçekten harika. Türkiye'de daha önce maçlar oynadım. Uzun yıllar daha fazlasını görmek için sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.
Takıma katkı sağlamak istediğinin altını çizen Cerny, "Esas pozisyonum sağ kanat. İşe yarayan ön alandaki tüm pozisyonlarda oynamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Sağ kanat, 10 numara, 8 numara, sol kanat pozisyonları fark etmiyor." diye konuştu.
Devre arasında soyunma odasındaki konuşmalara da değinen Vaclav Cerny, "Gol atmamız ve rakibi açmamız gerektiği hakkında konuştuk. Bunu yaparken sabırlı olmamız gerektiğini, topu döndürmemiz gerektiğini de konuştuk. Alanlar bulmamız gerektiğini konuştuk. Futbolda da bazen bu anlamda şansınızı zorlamanız ve sabırlı olmanız gerekiyor. Alanların açılması gerekiyor. Bugün bunu iki kere yaptık. Bugün için yeterli oldu. Bugün kazanmak önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.