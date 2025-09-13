Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,626.30
BTC/USDT
115,335.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaraylı kaleci Uğurcan Çakır, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Arda Güler'in gol attığı maçta 10 kişi kalan Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 4. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

Emre Aşıkçı  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Arda Güler'in gol attığı maçta 10 kişi kalan Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 yendi

İstanbul

Estadio Municipal de Anoeta Stadı'ndaki karşılaşamaya hızlı başlayan Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 12. dakikadaki golüyle öne geçti.

Maçın 32. dakikasında gole giden Mikel Oyarzabal'i düşüren Dean Huijsen, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

44. dakikada Mbappe'nin pasında topla buluşan Arda Güler, düzgün vuruşla farkı ikiye çıkaran golü attı.

56. dakikada Real Sociedad, Mikel Oyarzabal'in penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Real Madrid, puanını 12'ye yükselterek liderliğini korurken Real Sociedad, 2 puanla 17. sırada yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da yol kontrolü yaparken otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için taziye mesajı
Kadıköy'de İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı
STK'ler ve Üsküdar esnafından Gazze için Hayır Çarşısı etkinliği

Benzer haberler

Arda Güler'in gol attığı maçta 10 kişi kalan Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 yendi

Arda Güler'in gol attığı maçta 10 kişi kalan Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 yendi

Transferde Premier Lig ekiplerinin hızına Avrupa takımları yetişemedi

LaLiga'da Real Madrid, Arda Güler'in gol attığı maçı kazanarak zirveye çıktı

Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Mallorca'yı 2-1 yendi

Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Mallorca'yı 2-1 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet