Antalyaspor, konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 yendi

Antalya
23. dakikada Karimi'nin ara pasına hareketlenerek kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunda, Kenan Piric meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan yerden ortasında ön direğe hareketlenen Van de Streek'in uygun pozisyonda bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
28. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı kornerde yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
45. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaleci Kenan Piric'in uzun pasına hareketlenerek kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in kafayla aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
68. dakikada sol çaprazda topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
69. dakikada Karimi'nin geri pasında araya giren Larsson'un kaleciyi çalımladıktan sonra vurduğu topu Kayserisporlu savunma oyuncusu güçlükle kornere çeldi.
74. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında, Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan yerden pasına hareketlenen Soner Dikmen'in kale önünde bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Safuri'nin sert şutunda, kaleci Onurcan Piri topu güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
"3 puan aldığımız için mutluyuz"
Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de zor bir maç olduğunu belirtti.
Ev sahibi olmaları nedeniyle kazanmayı daha fazla isteyen taraf olduklarını vurgulayan Aurelio, "Hafta boyunca iyi çalıştık. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.
Aurelio, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini ve teknik direktör Alex yönetiminde yaptıkları çalışmaların meyve vermeye başladığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.