'Yüzde 7 büyüyen ekonomimiz, dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında ikinci sırada yer aldı'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek, dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında ikinci sırada yer aldığını belirtti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
- Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü
- Türkiye beklentileri aşan ilk çeyrek büyümesiyle OECD ülkeleri arasında zirvede yer aldı
- Ticaret Bakanı Muş: İhracatımız, büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor
- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüzde 7 büyüme memnuniyet verici
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek
- Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyüme, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi
- ATO Başkanı Baran: Yüzde 7'lik büyümeyle Türkiye ekonomisinin temelinin sağlam olduğu bir kez daha kanıtlandı
- İTO Başkanı Avdagiç: Yüzde 7’lik ilk çeyrek büyümesi ekonominin tüm aktörlerine moral oldu
- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak: Salgına rağmen kaliteli büyüme kompozisyonu sevindirici
- ASKON Başkanı Aydın: Türkiye üretim noktasında tercih edilen bir ülke olmuştur
- ASO Başkanı Özdebir: Pandemiye rağmen yüksek bir büyüme görmemiz oldukça önemli
- MÜSİAD Başkanı Kaan: Yüzde 7’lik büyüme, iş dünyasının ekonomiye güvenini teyit ediyor
- İSTİB Başkanı Kopuz: Büyüme rakamı, 2021'i beklentilerin üzerinde tamamlayacağımızın göstergesi
"2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen ekonomimiz, dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında ikinci sırada yer aldı. Salgını fırsata çevirecek ve pozitif ayrışan bir ekonomi olacağız demiştik. Türkiye her geçen gün büyüyor, güçleniyor."
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2021 yılı ilk çeyreğinde % 7 büyüyen ekonomimiz, dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında ikinci sırada yer aldı. "Salgını fırsata çevirecek ve pozitif ayrışan bir ekonomi olacağız" demiştik. Türkiye her geçen gün büyüyor, güçleniyor.— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 31, 2021