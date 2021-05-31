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Ekonomi

'Yüzde 7 büyüyen ekonomimiz, dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında ikinci sırada yer aldı'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek, dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Abdullah Yasin Güler   | 31.05.2021
'Yüzde 7 büyüyen ekonomimiz, dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında ikinci sırada yer aldı' Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen ekonomimiz, dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında ikinci sırada yer aldı. Salgını fırsata çevirecek ve pozitif ayrışan bir ekonomi olacağız demiştik. Türkiye her geçen gün büyüyor, güçleniyor."

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