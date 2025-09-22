Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da “Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri” programında konuşuyor
Ekonomi

Tüketici güven endeksi eylülde aylık yüzde 0,4 azaldı

Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 azalışla 83,9 oldu.

Mertkan Oruç  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Tüketici güven endeksi eylülde aylık yüzde 0,4 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen, Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustosta 84,3 iken bu ay yüzde 0,4 azalışla 83,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 3,2 gerilemeyle 70'den 67,8'e indi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ağustosta 83,8 iken bu ay yüzde 0,2 artışla 84 oldu.

Geçen ay 78,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,5 düşüşle bu ay 78 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 104,8 iken, bu ay yüzde 0,9 artışla 105,7'ye çıktı.

