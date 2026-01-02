Dolar
Gündem

Küçükçekmece'de metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de, metrobüsün motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adem Koç, Engin Zafer  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Küçükçekmece'de metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy Durağı'na yanaşırken motoru yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, durdurduğu araçtaki yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.

Motoru tamamen yanan metrobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Olay, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

