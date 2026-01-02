Küçükçekmece'de metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece'de, metrobüsün motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy Durağı'na yanaşırken motoru yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, durdurduğu araçtaki yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.
Motoru tamamen yanan metrobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü.
