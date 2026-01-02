Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Osmaniye
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu H.E'nin (36) DEAŞ üyesi olduğunu ve örgütün faaliyetlerine katıldığını tespit etti.
İkametine düzenlenen operasyonda H.E. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.