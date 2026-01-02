Dolar
43.03
Euro
50.53
Altın
4,382.17
ETH/USDT
3,019.00
BTC/USDT
88,800.00
BIST 100
11,365.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için RAMS Park'ta düzenlenen törene katılıyor.
logo
Gündem

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muzaffer Çağlıyaner  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Osmaniye

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu H.E'nin (36) DEAŞ üyesi olduğunu ve örgütün faaliyetlerine katıldığını tespit etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İkametine düzenlenen operasyonda H.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1644 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Küçükçekmece'de metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
İstanbul'da yeni yılın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik sakin
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi

İstanbul'da 2025'te suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarından 584 şüpheli tutuklandı

Zayıflayan ama yok olmayan bir örgüt: DEAŞ yeniden sahaya mı sürülüyor?

Zayıflayan ama yok olmayan bir örgüt: DEAŞ yeniden sahaya mı sürülüyor?
DMM, "DEAŞ ile yeterli mücadele edilmediği" iddiasını yalanladı

DMM, "DEAŞ ile yeterli mücadele edilmediği" iddiasını yalanladı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 110 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 110 zanlı yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet