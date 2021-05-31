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Ekonomi

ATO Başkanı Baran: Yüzde 7'lik büyümeyle Türkiye ekonomisinin temelinin sağlam olduğu bir kez daha kanıtlandı

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yüzde 7 olarak açıklanan ilk çeyrek büyüme rakamına ilişkin, bunun Türkiye ekonomisinin temelinin sağlam olduğunu bir kez daha kanıtlandığını bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 31.05.2021
ATO Başkanı Baran: Yüzde 7'lik büyümeyle Türkiye ekonomisinin temelinin sağlam olduğu bir kez daha kanıtlandı

Ankara

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşen yüzde 7'lik büyümenin, Türkiye ekonomisinin temelinin sağlam olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Baran, yazılı açıklama yaparak TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılının birinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Geçen yılın başından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sınırların kapanmasına, ekonomik faaliyetlerin sekteye uğramasına neden olduğunu hatırlatan Baran, "Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci çeyreğindeki küçülme dışında ekonomisini geriletmeden süreci yönetti. Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüdü." değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK verilerine bakıldığında, 2021 yılı birinci çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi iletişim faaliyetlerinin yüzde 18,1, diğer hizmet faaliyetlerinin yüzde 14,4, sanayinin yüzde 11,7, tarım sektörünün yüzde 7,5 ve hizmetler sektörünün yüzde 5,9 düzeyinde büyüme ifade eden aktaran Baran, şunları kaydetti:

"Dünya tedarik zincirinin bozulması ve ham madde fiyatlarındaki yükselişe rağmen Türkiye'nin yeni pazarlara ulaşması ve ürün gamını çeşitlendirmesi sanayi üretimindeki gelişimini sürdürmesine yol açtı. İklim olumsuzlukları göz önüne alındığında tarımda küçülme beklentisi hakim olsa da aşılamanın yaygınlaşmasıyla turizm başta olmak üzere hizmet sektörü altındaki işletmelerin faaliyete geçmesi, bu alandaki büyümenin yükseleceğini gösteriyor. Bu veriler, Türkiye ekonomisinin temelinin sağlam olduğunu bir kez daha kanıtlarken, hükümetin istihdamı korumak başta olmak üzere üretim ve ticaretin devamlılığı için verilen desteklerinin azami ölçüde yerine ulaştığını gösteriyor. Aşı yaşının düşmesi ve aşılama hızının artmasıyla birlikte salgının ekonomimiz üzerindeki izlerinin kısa sürede silineceğine ve ekonomimizin bu süreçte alınan dersler doğrultusunda ilerleme kaydedeceğine inanıyoruz. Bu süreçte salgından en çok zarar gören hizmet sektörü desteklenmeye devam edilebileceği gibi, 31 Mayıs itibarıyla sona erecek olan KDV indirimlerinin de devam etmesi büyüme sürecine katkı sağlayacaktır."

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