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Ekonomi

Türkiye beklentileri aşan ilk çeyrek büyümesiyle OECD ülkeleri arasında zirvede yer aldı

Güney Kore, geçici verilere göre birinci çeyrekte yüzde 1,7 büyürken, Fransa yüzde 1,5, ABD yüzde 0,4 ve Kanada yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 31.05.2021
Türkiye beklentileri aşan ilk çeyrek büyümesiyle OECD ülkeleri arasında zirvede yer aldı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Ankara

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde elde ettiği yıllık bazda yüzde 7'lik performansla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu.

AA muhabirinin OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle keskin düşüşler gösteren gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), ilk çeyrekte OECD ülkeleri için yüzde - 0,8 olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde ekonomik daralma Avrupa Birliği'nde yüzde 1,7, Avro Bölgesi'nde yüzde 1,8 olarak kayıtlara geçti.

Güney Kore, geçici verilere göre birinci çeyrekte yüzde 1,7 büyürken, Fransa yüzde 1,5, ABD yüzde 0,4 ve Kanada yüzde 0,3 büyüme gösteren OECD ülkeleri arasında yer aldı.

Birinci çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla daralan ülke yüzde 6,1 ile Birleşik Krallık oldu. Geçici verilere göre Almanya ve Meksika ekonomileri yüzde 3,1 küçüldü.

Öte yandan ilk çeyrekte büyüme oranı Japonya için yüzde -1,8 ve İtalya için yüzde -1,4 olarak belirlendi.

Türkiye ekonomisinde toparlanma sürüyor

Türkiye ekonomisi ise geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyürken, ikinci çeyrekte salgının etkisiyle yüzde 10,3 daralmıştı. Ekonomi normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte ise yüzde 6,3, son çeyrekte de yüzde 5,9 büyüme kaydetmişti. Böylece Türkiye, Kovid-19 ile mücadeleyle geçen 2020 yılında yüzde 1,8 büyüyerek diğer ülkelerden olumlu ayrışmıştı.

Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda elde ettiği yüzde 7'lik performansıyla verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ülke olurken, 2021'e güçlü bir başlangıç yaptı.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2021 yılının birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,4 büyüyeceğini öngörmüştü.

Ayrıca ilk Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı ve OECD üyesi olmayan Çin de salgın sonrası ekonomik toparlanmasını sürdürerek, yılın birinci çeyreğinde yüzde 18,3 büyüdü.


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