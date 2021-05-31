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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayisinin, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'daki (GSYH) artışa yine en çok katkı sağlayan sektör olduğuna dikkati çekerek, "Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek." ifadesini kullandı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 31.05.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, yılın birinci çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Devam eden salgın şartlarına rağmen Türkiye ekonomisinin 2021'nin ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardığını vurgulayan Varank, "Yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayi, GSYH'deki artışa yine en çok katkı sağlayan sektör oldu. Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek." ifadelerine yer verdi.

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