Dolar
41.37
Euro
48.72
Altın
3,719.02
ETH/USDT
4,201.50
BTC/USDT
112,800.00
BIST 100
11,507.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da “Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri” programında konuşuyor
logo
Ekonomi

ABD Başkanı Trump, TikTok'u devralması planlanan Amerikalı ortakları açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan sosyal medya platformu TikTok'u devralması planlanan Amerikan konsorsiyumunda yer alacak ortakları açıkladı.

Emre Aytekin  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
ABD Başkanı Trump, TikTok'u devralması planlanan Amerikalı ortakları açıkladı

Pekin

Trump, dün Fox News televizyonunda katıldığı yayında, ABD'li veri tabanı yazılımı şirketi Oracle'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Larry Ellison, bilgisayar donanımları ve teknoloji altyapısı üreticisi Dell'in kurucusu ve CEO'su Michael Dell, medya grubu News Corp'un kurucusu ve onursal Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Murdoch ile ondan sonra grubun yönetimini üstlenen oğlu Lachlan Murdoch'ın, TikTok'u devralması planlanan konsorsiyumda yer alacağını bildirdi.

ABD Başkanı, "Onlar (olası ortaklar) iyi bilinen insanlar. Larry Ellison onlardan biri. O katılacak. Harika bir adam. Michael Dell katılacak. Bunu size söylemeyi istemezdim ama Lachlan adında bir adam da var. Ve Rupert Murdoch da muhtemelen grupta yer alacak." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Fox News'a yaptığı açıklamada, ABD kullanıcılarının veri güvenliğini Oracle'ın öncülük edeceği 7 kişilik bir kurulun denetleyeceğini, kurulda 6 kişinin ABD'li olacağını belirtti.

Sözcü Leavitt, platformun algoritmasının da Amerikan kontrolünde olacağını kaydetti.

TikTok sorunu

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te yaptığı oylamada, "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etmişti. ABD Senatosu'ndan da geçen tasarı 24 Nisan 2024'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti.

"Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa, ana ortak konumundaki ByteDance firmasının, şirketin varlıklarının yüzde 80'ini ABD'li ortaklara devretmediği takdirde ABD'de yasaklanmasını öngörüyor.

ABD Kongresinin, ByteDance'in 19 Ocak 2025'e kadar hisseleri devretmemesi halinde uygulamanın tüm ülkede yasaklanmasına yönelik kararı, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmış, ancak 20 Ocak'ta göreve başlayan yeni Başkan Donald Trump, son tarihin süresini, sonuncusu 17 Eylül 2025'te olmak üzere, başkanlık kararnameleriyle 4 kez uzatmıştı.

Trump ve Şi, şirketin durumunu ele almıştı

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Eylül'de yaptıkları telefon görüşmesinde TikTok’un durumunu ele almıştı.

Trump görüşmenin ardından ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Çin lideri ile aralarında TikTok'un devrinin de olduğu konularda verimli bir görüşme yaptıklarını duyururken anlaşmaya onayı için Şi'ye teşekkür etmişti.

ABD Başkanı, daha sonra Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında da "Devlet Başkanı Şi ile harika bir görüşme yaptık ve TikTok anlaşmasını onayladık, şu anda süreç devam ediyor. Harika yatırımcılarımız var. Bu anlaşmanın tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TikTok'u satın alacak kişilerin ve şirketlerin Amerikalı olduğunu ve kontrolün tamamen kendilerinde olacağını dile getiren Trump, "Anlaşmayı imzalamamız gerekiyor, sanırım bu bir formalite olabilir." yorumunu yapmıştı.

Öte yandan Çin tarafının görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, anlaşmanın onaylanıp onaylanmadığına dair bir bilgi paylaşılmamıştı. Açıklamada, Devlet Başkanı Şi'nin, "Çin hükümeti, söz konusu şirketin (ByteDance) isteklerine saygı duyuyor. Çin yasalarına ve düzenlemelerine uygun, her iki tarafın çıkarlarını dengeleyen bir çözüm için piyasa kurallarına uyum doğrultusunda verimli ticari müzakereler yürütüldüğünü görmekten memnuniyet duyarız." ifadelerine yer verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tadilat yaparken orman yangını çıkardığı öne sürülen sanıklara 13'er yıla kadar hapis talebi
Rize'de selden etkilenen 17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi
Bakanlar Uraloğlu ve Bak, Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda devam eden çalışmaları inceledi
Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 adaylığı kapsamında Babayev ve Bowen ile görüştü
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 2. duruşması başladı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, TikTok'u devralması planlanan Amerikalı ortakları açıkladı

ABD Başkanı Trump, TikTok'u devralması planlanan Amerikalı ortakları açıkladı

ABD Tarım Bakanlığı, artık gıda güvenliği raporunu yayımlamayacağını açıkladı

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Kuzey Kore lideri Kim, ABD'yi nükleer silahsızlanma talebinden vazgeçmeye çağırdı

Kuzey Kore lideri Kim, ABD'yi nükleer silahsızlanma talebinden vazgeçmeye çağırdı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'ye gidiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'ye gidiyor
ABD'nin California eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlilerine maske yasağı

ABD'nin California eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlilerine maske yasağı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet