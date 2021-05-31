Bakan Elvan: Yüzde 7'lik büyüme, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyüme, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyüme rakamlarına ilişkin, "İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi" değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.
- Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü
- Türkiye beklentileri aşan ilk çeyrek büyümesiyle OECD ülkeleri arasında zirvede yer aldı
- Ticaret Bakanı Muş: İhracatımız, büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor
- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüzde 7 büyüme memnuniyet verici
İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 56'sının net dış talep ve yatırımlardan geldiğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:
İlk çeyrekteki %7’lik büyümenin %56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) May 31, 2021
İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız.
Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz.
"Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.