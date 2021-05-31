Bakan Elvan: Yüzde 7'lik büyüme, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi

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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyüme, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyüme rakamlarına ilişkin, "İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi" değerlendirmesinde bulundu.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 31.05.2021
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyüme, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 56'sının net dış talep ve yatırımlardan geldiğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz."

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