Dolar
41.36
Euro
48.71
Altın
3,717.20
ETH/USDT
4,201.50
BTC/USDT
112,847.00
BIST 100
11,509.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da “Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri” programında konuşuyor
logo
Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 34,22, aylık yüzde 3,68 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), temmuzda yıllık bazda yüzde 34,22, aylık bazda yüzde 3,68 artış gösterdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Tarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 34,22, aylık yüzde 3,68 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,68, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,22 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 31,83 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,92, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,29 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,33, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,57 yükseliş görüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Temmuzda yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 18,19 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 18,32 ile enerji ve yağlayıcılar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 63,52 ile veteriner harcamaları, yüzde 50,24 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 9 alt grup daha düşük ve 2 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Temmuzda bir önceki aya göre, artışın düşük gerçekleştiği alt gruplar yüzde 1,24 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 1,31 ile binalar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 9,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 5,76 ile enerji ve yağlayıcılar olarak hesaplandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, başkasının numarasını "evlenmek istiyorum" notuyla sosyal medyada paylaşmayı suç saydı
Tadilat yaparken orman yangını çıkardığı öne sürülen sanıklara 13'er yıla kadar hapis talebi
Rize'de selden etkilenen 17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi
Bakanlar Uraloğlu ve Bak, Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda devam eden çalışmaları inceledi
Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 adaylığı kapsamında Babayev ve Bowen ile görüştü

Benzer haberler

Tarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 34,22, aylık yüzde 3,68 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 34,22, aylık yüzde 3,68 arttı

Şef Ömür Akkor'dan vatandaşlara "çocuklarınıza TEKNOFEST'teki tarım teknolojilerini gösterin" çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Üreticilerimizin alın teri ve emeği, kırmızı çizgimiz

Bilişim Vadisi, Türkiye'nin "tarım teknolojileri ülkesi" olabilmesi için düğmeye bastı

Bilişim Vadisi, Türkiye'nin "tarım teknolojileri ülkesi" olabilmesi için düğmeye bastı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarımsal üretimin teknolojinin etrafında birleşmesi gerektiğini her zaman ifade ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarımsal üretimin teknolojinin etrafında birleşmesi gerektiğini her zaman ifade ediyoruz
Üniversitelerden tarım teknolojilerine tam destek

Üniversitelerden tarım teknolojilerine tam destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet