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Ekonomi

ASKON Başkanı Aydın: Türkiye üretim noktasında tercih edilen bir ülke olmuştur

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, yüzde 7 olarak açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin, Türkiye'nin üretim noktasında tercih edilen bir ülke olduğunu bildirdi.

Murat Aslan   | 31.05.2021
ASKON Başkanı Aydın: Türkiye üretim noktasında tercih edilen bir ülke olmuştur

İstanbul

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2021 birinci çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla'daki (GSYH) büyüme rakamlarının piyasa öngörülerini geride bıraktığını kaydederek, "Artık potansiyelimizin ve gücümüzün farkına varalım." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 7'lik büyüme rakamlarını değerlendirdi.

2021 yılı başında sanayi tarafından gelen rakamların güçlü sinyaller verdiğini aktaran Orhan Aydın, "Sene başında gelen veriler bizleri yanıltmadı. Sonuçta bu güçlü verilerin ışığında bir büyüme rakamına ulaşmış olduk. Bunda devletimizin bizlere sağlamış olduğu destek ve hibelerin de etkisi var. İç ve dış talebin dengeli olduğu kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme oldu." ifadelerini kullandı.

Aydın, büyüme rakamlarının piyasa öngörülerini geride bıraktığını kaydederek, "Artık potansiyelimizin ve gücümüzün farkına varalım." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte birçok alanda farklı sektörlere yöneldiklerine dikkati çeken Aydın, Türkiye'nin bu süreçte adeta üretim üssüne döndüğünü bildirdi.

Aydın, bunu sürdürülebilir kılmak için yatırıma, üretime ve ticarete yoğunlaşma çağrısı yaparak, "Ham madde ve ihracata yönelik üretime ağırlık verelim. Özellikle dışarıdan gelen taleplere karşılık üretime devam etmeliyiz. Türkiye, üretim noktasında tercih edilen bir ülke olmuştur. Bizlere düşen bundan sonrası için bu tercihin devamlılığını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

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