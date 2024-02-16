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Ekonomi

Kar kalınlığının 154 santimetre ölçüldüğü Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki turizmciler mutlu

Türkiye’nin gözde kayak merkezleri arasında yer alan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle pistlerde kar kalınlığının 154 santimetreye ulaştığı Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi’nde turizmcilerin yüzü gülüyor.

Hüseyin Demirci  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Kar kalınlığının 154 santimetre ölçüldüğü Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki turizmciler mutlu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan merkeze gelen misafirler, kayak ve snowboard kaydı.

Yoğun kar nedeniyle kayak merkezine talebin artması, bölgedeki otel işletmecilerini mutlu etti.

Sarıkamış Turizm Derneği Başkanı Serkant Aykul, AA muhabirine, son iki gündür yağan karla birlikte Sarıkamış’ta canlılık oluştuğunu söyledi.

Aykul, pistlerde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Otellerde yüzde 100'e yakın rezervasyon var. Bu hafta sonundan itibaren misafirlerimiz yoğunlukta. Hatta şubat ayı içinde gelen misafirlerimizin mart ayı rezervasyonlarını almaya başladık. Çünkü inanılmaz güzel kaliteli karla birlikte insanlar mart ayında da kayağa devam etmek istiyorlar. Mart’ın 15'ine kadar rezervasyonlarımızı aldık. Otellerimiz neredeyse mart ayında dolu. Sarıçam ormanları içerisinde, kristal kar üzerinde bütün misafirlerimizi kayağa bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul’dan kayak yapmaya gelen Mehmet Güvendi de Sarıkamış'ı çok beğendiklerini ifade ederek, "Doğa harika, zevkle kayıyoruz. Bugün yeni kar yağdı, daha da güzel oldu." dedi.

Kayak Eğitmeni Murat Cümşit ise yağışların sezonu uzattığını ve bu nedenle merkeze talebin de arttığını bildirdi.

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