Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 mağlup etti

Trabzon
65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmaya çarparak yükseklik kazanan topu, altıpas içinde Sikan kafa ile filelere gönderdi: 1-0.
84. dakikada Olaigbe'nin soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte yerden seken topa Muhammet Ensar Çavuşoğlu müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini eleyerek gruplara kaldı.