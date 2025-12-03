Dolar
Spor, Futbol

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 mağlup etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kaldı.

Selçuk Kılıç  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 mağlup etti Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

Trabzon

65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmaya çarparak yükseklik kazanan topu, altıpas içinde Sikan kafa ile filelere gönderdi: 1-0.

84. dakikada Olaigbe'nin soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte yerden seken topa Muhammet Ensar Çavuşoğlu müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini eleyerek gruplara kaldı.

