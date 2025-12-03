Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılımı ertesinde basın mensuplarına demeç verdi. -VTR-
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Başkanı Adalı: PFDK sevki ne şahsımı ne de Beşiktaş'ı yıldırabilir

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesinin kendisi ve siyah-beyazlı kulübü yıldıramayacağını ifade etti.

Metin Arslancan  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Istanbul

Adalı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir müsabaka pozisyonuna ilişkin açıklamamız gerekçe gösterilerek, 'Türk futbolunun marka değerini zedelemek' iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmiş bulunuyorum. Öncelikle bilinmelidir ki söz konusu açıklama Türk futbolunun itibarını zedelemek bir yana, tam tersine adaleti, şeffaflığı ve hakkaniyeti savunma amacı taşımaktadır. Beşiktaş camiası, hiçbir zaman kayrılmayı, ayrıcalık tanınmasını veya kollanmayı talep etmemiştir. Bizim tek isteğimiz herkes için adil, eşit ve doğru yönetilen bir futbol düzenidir." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş camiasının desteğiyle doğru bildikleri yoldan asla dönmeyeceklerinin altını çizen Serdal Adalı, "Bu sevk, ne şahsımı ne de Beşiktaş'ı yıldırabilir. Gözdağı niteliğindeki bu kararların, bizi doğruları söylemekten, hakkımızı aramaktan ve Türk futbolunun gerçek itibarını korumaktan alıkoyması mümkün değildir. Türk futbolu gerçek anlamda temizlenecekse, bu ancak ilkelere bağlı duran, hakkını savunan ve adaleti herkes için talep eden duruşlarla mümkündür. Beşiktaş, bu duruşun en güçlü temsilcisidir ve öyle olmaya devam edecektir." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş Kulübü ve başkan Serdal Adalı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmişti.

Beşiktaş Başkanı Adalı: PFDK sevki ne şahsımı ne de Beşiktaş'ı yıldırabilir

Beşiktaş Başkanı Adalı: PFDK sevki ne şahsımı ne de Beşiktaş'ı yıldırabilir

