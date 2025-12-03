Beyoğlu Yeni Çarşı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi eleyerek gruplara yükseldi

İstanbul
6. dakikada aut atışını paslaşarak kullanan Beyoğlu Yeni Çarşı'da uzun oynamak isteyen kaleci Fatih Yeniay'ın vuruşunda, top baskı yapan Janderson'a çarparak direğin yanından dışarı gitti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
10. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 öne geçti. Alperen Yılmaz'ın pasında topu ceza sahası dışında topu kontrol eden Barış Zeren'in sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
42. dakikada Ogün Bayrak'ın sağdan ortasında İsmail Köybaşı arka direkte gelişine vurdu, top direğe çarparak auta çıktı.
68. dakikada Göztepe bir kez daha direğe takıldı. Ceza sahasına sağdan yapılan ortada Tibet Durakçay'ın indirdiği topa Miroshi sert vurdu, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından direkten döndü.
90+4. dakikada Janderson'un sol taraftan ortasında Arda Okan Kurtulan'ın kale önünde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Beyoğlu Yeni Çarşı, kupada gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
Beyoğlu Yeni Çarşı Teknik Direktörü Efe İnanç: "Aldığımız galibiyet bizim için sevindirici.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Göztepe'yi 1-0 yenerek grup aşamasına yükselen Beyoğlu Yeni Çarşı'da teknik direktör Efe İnanç, galibiyet dolayısıyla çok sevinçli olduklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnanç, şunları kaydetti:
"Aldığımız galibiyet bizim için sevindirici. Rakibimiz Süper Lig'de en az gol yiyen takım. Ciddi bir organizasyon içindeler. Bizim oyuncularımız için bu maç iyi bir sınav oldu. Yetiştiricilik ve yarışmacılık amacımız var. Bunu oyun olarak sergilemek istiyoruz. Bundan sonra da zorlu rakiplerle mücadele etmesi, kulübün ve oyuncuların gelişimi açısından önemli. Oyuncularım savunmayı gayet iyi yaptı. Göztepe topa sahip olmada zorluklar çıkardı. Bu da normal. Umarım ligde de bu galibiyet sürecini devam ettiririz."
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: "Genç rakibimizi tebrik ederim. Bizim için bu sonuç bir utanç"
Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, utanç verici bir sonuç aldıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, "Genç rakibimizi tebrik ederim. Bizim için bu sonuç bir utanç. Kazanmak adına hiçbir şey sergilemedik. İstediğimiz oyunu, agresifliği, dinamizmi gösteremedik. Buradaki tek hata bende. Başka kimsede hata yok." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.