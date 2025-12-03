Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Opet kazandı

Ankara
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Türkiye Kupası sahibi Çimsa ÇBK Mersin arasındaki maçta, Ankara Spor Salonu'nun tribünleri tamamen doldu. Mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da izledi.
Fenerbahçe'den McBride'ın basketlerine engel olamadığı ilk 4 dakikada 14-7 geriye düşen ÇBK Mersin, takımların toplam 9 üç sayılık basket bulduğu ilk çeyreği, Vanloo'nun etkili oyunu sayesinde 25-22 üstünlükle bitirdi.
Oyunun temposunu artırmaya çalışan Mersin ekibi, kenardan oyuna giren Esra Ural Topuz ve Sinem Ataş'ın katkısıyla ikinci periyodun ilk 3 dakikasında farkı 7 sayıya (29-36) çıkardı. Mola sonrası Meesseman ve Alperi Onar ile boyalı alanı daha fazla kullanmaya başlayan Fenerbahçe skoru dengeledi ancak rakibine Burke ve Vanloo'nun basketleriyle yanıt veren ÇBK Mersin, soyunma odasına 47-45 önde gitti.
Skorun 54-54'e geldiği üçüncü çeyreğin bitimine 6 dakika kala Fenerbahçe, şut yüzdesi düşen rakibi karşısında McCovan'ın pota altı, Meesseman'ın orta mesafe ve McBride'ın uzak mesafeden attığı basketlerle 19-5'lik seri yakalayarak son 10 dakikaya 73-59 önde girdi.
Son periyotta Alperi Onar'ın asistlerine, Meesseman ve McBride'ın sayılarına devam ettiği Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'in oyundan düşmesiyle farkı giderek artırdı ve karşılaşmayı 104-77 kazandı.
Fenerbahçe 14. şampiyonluğuna ulaştı
Organizasyon tarihinin en başarılı takımı Fenerbahçe, üst üste 2'nci, toplamda 14. kez kupayı müzesine götürdü.
Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar şöyle:
|Takım
|Şampiyonluk
|Fenerbahçe
|14
|Galatasaray
|8
|BOTAŞ
|2
|Hatay Büyükşehir Belediyespor
|2
|ÇBK Mersin
|1
|Beşiktaş
|1
|Mersin Büyükşehir Belediyespor
|1
|Yakın Doğu Üniversitesi
|1
Karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi. Kupayı 14. kez müzesine götüren sarı-lacivertli oyuncular, törende "Şampiyon Fenerbahçe" yazan tişörtler giydi.
Meesseman, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi
Maçı 23 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 2 blokla tamamlayan Fenerbahçe'nin Belçikalı uzun forveti Emma Meesseman, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi.
Çimsa ÇBK Mersin oyuncularına ikincilik, Fenerbahçeli oyunculara da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi.
Sarı-lacivertli oyunculara kupayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Basketbolcuların arasına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da kupayı kaldırdı.
Büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe Opet'in oyuncuları ve teknik heyeti, kupayla taraftarları selamladı.