Dolar
43.68
Euro
51.88
Altın
4,921.84
ETH/USDT
1,925.60
BTC/USDT
65,824.00
BIST 100
14,180.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya'da 7 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Antalya'nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde etkili olmasını beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Gülsem Adam  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Antalya'da 7 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Antalya

Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer kaymakamlıklarının yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre ilçelerde devam eden ve yarın etkisini artırması beklenen şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtına şeklindeki olumsuz hava koşullarının risk oluşturduğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların göz önünde bulundurulduğu kaydedilen açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı aktarıl

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da 7 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
İçişleri Bakanı Çiftçi, ziyaretine gelen Bakan Tekin ve milletvekillerine teşekkür etti
Antalya'da 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Türkiye ile Suriye arasında iletişim alanında koordinasyon mekanizması kurulacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet işbirliği ruhu içinde yoluna devam edecektir
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Antalya'da 7 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Antalya'da 7 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Antalya'da 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Ödemiş'te devrilen çam ağacı okulun bahçe duvarında hasara neden oldu

İzmir Valiliğinden kuvvetli yağış, taşkın ve lodos uyarısı

İzmir Valiliğinden kuvvetli yağış, taşkın ve lodos uyarısı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Bazı illerde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Bazı illerde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet