Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Doha'da "17. El Cezire Forumu"nda konuşuyor.
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş BOA, yarın sahasında Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.

Ceren Aydınonat  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

İstanbul

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada Önder Yılmaz, Sertan Kırklar ve Haldun Çoban hakem üçlüsü görev yapacak.

Ligde 9 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 5. sırada yer alıyor.

Sezondaki 16 müsabakanın tamamını kazanan Fenerbahçe Opet ise 2. basamakta bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, 8. haftada sahasında Beşiktaş BOA'yı 107-78 mağlup etti.


