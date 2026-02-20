Dolar
43.84
Euro
51.62
Altın
5,026.76
ETH/USDT
1,949.60
BTC/USDT
67,680.00
BIST 100
13,757.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde iki tırın çarpışması sonucu yol tek yönlü trafiğe kapatıldı
logo
Spor, Basketbol

Basketbolda haftanın programı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 21, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 25. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Ceren Aydınonat  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 BOTAŞ-OGm Ormanspor (Ankara)

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet (Servet Tazegül)

22 Şubat Pazar:

14.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

16.00 Nesibe Aydın-Emlak Konut (TOBB ETÜ)

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.45 Göztepe-iLab Basketbol (Altındağ Atatürk)

16.30 Çayırova Belediyesi-Fenerbahçe Koleji RAMS (Çayırova)

18.15 Finalspor-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)

22 Şubat Pazar:

13.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-OGM Ormanspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-Kipaş İstiklalspor (Selçuklu Belediyesi)

16.30 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Gazanfer Bilge)

23 Şubat Pazartesi:

17.00 Cemefe Gold Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle ulaşıma kapandı
Bursa'da Çapraz Çayı'nın taşmasıyla Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile TDV'den Gazze'ye günlük 20 bin kişilik iftar desteği
Buca Belediyesinde memurlar, 7 aydır ödenmeyen alacakları için basın açıklaması yaptı
İzmir'de su baskınlarının yaşandığı Alsancak'ta otelciler altyapı sorunlarının çözülmesini istiyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Hornets'i mağlup etti

Futbolda haftanın programı

Selimiye Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı açıldı

Selimiye Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı açıldı
Hidayet Türkoğlu'ndan "NBA Avrupa projesine" destek

Hidayet Türkoğlu'ndan "NBA Avrupa projesine" destek
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Sırbistan maçlarının aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Sırbistan maçlarının aday kadrosu belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet