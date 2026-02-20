Dolar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Sivas ve Taşeli Güneş Enerjisi Santrali Projeleri'ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Artvin Valiliğinde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Ceren Aydınonat  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

Yarın:

13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Şubat Pazar:

13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ozan Ergün

23 Şubat Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yasin Kol

