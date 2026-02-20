Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Bugün:
20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
Yarın:
13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Şubat Pazar:
13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ozan Ergün
23 Şubat Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yasin Kol