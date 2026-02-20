Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor (Çaykur Didi)
Yarın:
13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
22 Şubat Pazar:
13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Gaziantep)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)
23 Şubat Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Chobani)
Trendyol 1. Lig
Yarın:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor (Iğdır Şehir)
16.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
22 Şubat Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Serikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor (Çorum Şehir)
20.00 Sipay Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)
23 Şubat Pazartesi:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor (BG Grup 4 Eylül)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Pendik)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor (Diyarbakır)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
13.00 Adanaspor-Fethiyespor (Yeni Adana)
15.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Güzide Gebzespor (Isparta Atatürk)
16.00 Menemen FK-Bursaspor (Menemen İlçe)
22 Şubat Pazar:
13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Somaspor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Muşspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Muş Şehir)
15.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Mardin 1969 Spor (Bolluca)
15.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Kırklareli Atatürk)
Beyaz Grup
Yarın:
15.00 Beykoz Anadoluspor-Sultan Su İnegölspor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Merkür Jet Erbaaspor (Sincan 15 Temmuz Mili Birlik)
22 Şubat Pazar:
13.00 Karaman FK-Seza Çimento Elazığspor (Yeni Karaman)
13.00 Batman Petrolspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Batman)
13.00 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Gazi)
15.00 Bucaspor 1928-Kepezspor (Aliağa Atatürk)
15.00 Muğlaspor-İskenderunspor (Muğla Atatürk)
15.00 Karacabey Belediyespor-MKE Ankaragücü (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adana 01 FK (11 Nisan)
Nesine 3. Lig
1. Grup
Yarın:
15.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Bursa Nilüfer Futbol-İnegöl Kafkasspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
15.00 Silivrispor-Bursa Yıldırımspor (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Edirnespor (İBB 100. Yıl)
22 Şubat Pazar:
13.00 Bulvarspor-Astor Enerji Çankayaspor (Alemdağ)
15.00 Kestel Çilekspor-Yalova FK 77 (Kestel İlçe)
15.00 Çorluspor 1947-İnkılap Futbol (General Basri Saran)
15.00 Polatlı 1926 Spor-Galataspor (Polatlı İlçe)
2. Grup
Yarın:
13.00 12 Bingölspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Bingöl Şehir)
13.00 Karaköprü Belediyespor-Niğde Belediyespor (Faruk Çelik)
13.00 Silifke Belediyespor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor (Silifke Şehir)
22 Şubat Pazar:
13.00 Kırıkkale FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Başpınar)
13.00 Suvermez Kapadokyaspor-Erciyes 38 Futbol (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
13.00 Malatya Yeşilyurtspor-Diyarbekirspor (Yeni Malatya)
13.00 Cinegold Ağrı 1970 Spor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Kilis 1984-Mdgrup Osmaniyespor (7 Aralık)
3. Grup
Yarın:
13.00 Fatsa Belediyespor-Pazarspor (Fatsa İlçe)
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-52 Orduspor (Şehit Vefa Karakurdu)
13.00 Sebat Gençlikspor-Tokat Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Amasyapor (Yozgat Şehir)
22 Şubat Pazar:
13.00 Artvin Hopaspor-Giresunspor (Arhavi İlçe)
13.00 Orduspor 1967-Düzce Cam Düzcespor (19 Eylül)
13.00 1926 Bulancakspor-TCH Group Zonguldakspor (Bulancak İlçe)
13.00 Çayelispor-Karabük İdmanyurdu (Çayeli İlçe)
4. Grup
Yarın:
20.00 Altay-Tire 2021 FK (Alsancak Mustafa Denizli)
22 Şubat Pazar:
14.00 Oktaş Uşakspor-Söke 1970 Spor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Nazillispor-Karşıyaka (Pamukören)
15.00 İzmir Çoruhlu FK-Kütahyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Osmangazi Üniversitesi)
15.00 Afyonspor-Alanya 1221 Futbol (Zafer)
15.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Eskişehirspor (Denizli Atatürk)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Ayvalık Hüsnü Uğural)