Spor, Futbol

Eyüpspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Metin Arslancan  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Eyüpspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 22 müsabakada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Eyüpspor, topladığı 18 puanla küme düşme hattında, 16. sırada bulunuyor.

Ligde geçen hafta Galatasaray'a deplasmanda 5-1 mağlup olan eflatun-sarılı takım, Gençlerbirliği karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Eyüpspor'da kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Bedirhan Özyurt maçta forma giyemeyecek.

Ankara temsilcisi ise çıktığı 22 mücadelede 6 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 23 puan ve averajla haftaya 11. basamakta giriş yaptı.

