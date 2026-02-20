Eyüpspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.
Süper Lig'de oynadığı 22 müsabakada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Eyüpspor, topladığı 18 puanla küme düşme hattında, 16. sırada bulunuyor.
Ligde geçen hafta Galatasaray'a deplasmanda 5-1 mağlup olan eflatun-sarılı takım, Gençlerbirliği karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.
Eyüpspor'da kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Bedirhan Özyurt maçta forma giyemeyecek.
Ankara temsilcisi ise çıktığı 22 mücadelede 6 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 23 puan ve averajla haftaya 11. basamakta giriş yaptı.