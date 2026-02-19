Selimiye Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı açıldı
Ramazan ayı boyunca "Ramazan Sokağı"nda düzenlenecek geleneksel sanatlar, musiki, söyleşi, tiyatro ve film gösterimleri Edirnelilerle buluşacak.
Edirne
Selimiye Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı törenle açıldı.
Açılışta konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, ramazanın merhameti ve dostluğu pekiştiren, unutulan değerleri hatırlatan müstesna bir ay olduğunu belirtti.
Ramazan ayının İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve güzellik getirmesini temenni eden Sezer, özellikle Filistin başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde açlık ve savaşla mücadele eden insanlar için dua etti.
Ramazan Sokağı’nın bir ay boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağını ifade eden Sezer, Edirnelileri ve kente gelen ziyaretçileri etkinliklere katılmaya davet etti.
Sezer, etkinliklerin her yaştan vatandaşa hitap edeceğini vurguladı.
Edirne milletvekilleri Fatma Aksal ve Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Filiz Gencan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de yaptıkları konuşmalarda Vali Sezer'e sokağın hazırlanmasındaki emekleri dolayısıyla teşekkür etti.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin yer aldığı programın ilk gün etkinliği, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu konseriyle sona erdi.
Programa, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Ramazan Sokağı etkinlikleri hakkında
Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında geleneksel sanatlar, musiki, söyleşi, tiyatro ve film gösterimleri ile çocuk programları Edirnelilerle buluşacak.
Program kapsamında Miraciye okumaları, Enderun usulü teravih namazları, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve tasavvuf musikisi konserleri yer alacak. Alanı ziyaret eden çocuklar için etkinlikler düzenlenecek.
Ramazan programında ayrıca tarih, edebiyat, tasavvuf temalı söyleşiler, helva sohbetleri gerçekleştirilecek, tiyatro oyunları sahnelenecek ve film gösterimleri yapılacak.
Konser programlarında ise İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile çeşitli tasavvuf ve ilahi grupları sahne alacak.
Her yaştan ziyaretçiye ramazan ayı boyunca hitap edecek etkinlikler, ücretsiz olarak izlenebilecek.
Ramazan Sokağı'nda ayrıca yöresel lezzet stantları da bulunacak.
Etkinlikler, 16 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek.