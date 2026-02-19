Dolar
43.76
Euro
51.61
Altın
4,999.81
ETH/USDT
1,949.60
BTC/USDT
67,100.00
BIST 100
13,804.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Ramazan 2026

Selimiye Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı açıldı

Ramazan ayı boyunca "Ramazan Sokağı"nda düzenlenecek geleneksel sanatlar, musiki, söyleşi, tiyatro ve film gösterimleri Edirnelilerle buluşacak.

Gökhan Balcı  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Selimiye Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı açıldı Fotoğraf: Gökhan Balcı - AA

Edirne

Selimiye Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı törenle açıldı.

Açılışta konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, ramazanın merhameti ve dostluğu pekiştiren, unutulan değerleri hatırlatan müstesna bir ay olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ramazan ayının İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve güzellik getirmesini temenni eden Sezer, özellikle Filistin başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde açlık ve savaşla mücadele eden insanlar için dua etti.

Ramazan Sokağı’nın bir ay boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağını ifade eden Sezer, Edirnelileri ve kente gelen ziyaretçileri etkinliklere katılmaya davet etti.

Sezer, etkinliklerin her yaştan vatandaşa hitap edeceğini vurguladı.

Edirne milletvekilleri Fatma Aksal ve Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Filiz Gencan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de yaptıkları konuşmalarda Vali Sezer'e sokağın hazırlanmasındaki emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yer aldığı programın ilk gün etkinliği, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu konseriyle sona erdi.

Programa, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ramazan Sokağı etkinlikleri hakkında

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında geleneksel sanatlar, musiki, söyleşi, tiyatro ve film gösterimleri ile çocuk programları Edirnelilerle buluşacak.

Program kapsamında Miraciye okumaları, Enderun usulü teravih namazları, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve tasavvuf musikisi konserleri yer alacak. Alanı ziyaret eden çocuklar için etkinlikler düzenlenecek.

Ramazan programında ayrıca tarih, edebiyat, tasavvuf temalı söyleşiler, helva sohbetleri gerçekleştirilecek, tiyatro oyunları sahnelenecek ve film gösterimleri yapılacak.

Konser programlarında ise İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile çeşitli tasavvuf ve ilahi grupları sahne alacak.

Her yaştan ziyaretçiye ramazan ayı boyunca hitap edecek etkinlikler, ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ramazan Sokağı'nda ayrıca yöresel lezzet stantları da bulunacak.

Etkinlikler, 16 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
AK Parti Gençlik Kolları "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara iftarlık dağıttı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı
İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Selimiye Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı açıldı

Selimiye Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı açıldı

Futbolda haftanın programı

Bakan Bayraktar: Hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir felakette el ele vererek şehirlerimizi yeniden inşa ettik

Bakanlar, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni’nde konuştu

Bakanlar, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni’nde konuştu
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet