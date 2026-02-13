Futbolda haftanın programı

İstanbul
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
Yarın:
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)
17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)
15 Şubat Pazar:
14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)
17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor (Isonem Park Gürsel Aksel)
20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
16 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Iğdır Şehir)
17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor (Bolu Atatürk)
20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK (Esenler Erokspor)
20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor (Çorum Şehir)
Yarın:
13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Bandırmaspor-Serikspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
15 Şubat Pazar:
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)
19.00 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer (Pendik)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
Yarın:
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Ibaş Isparta 32 Spor (Merkez Spor Kompleksi)
14.00 Ankara Demirspor-KCT 1461 Trabzon FK (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Aliağa Futbol-Muşspor (Aliağa Atatürk)
15 Şubat Pazar:
13.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Menemen FK (Dağılgan)
15.00 Fethiyespor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Fethiye İlçe)
15.00 Güzide Gebzespor-Adanapor (Aleattin Kurt)
17.00 Bursaspor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
Beyaz Grup:
Yarın:
13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 Sultan Su İnegölspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (İnegöl İlçe)
15.00 Kepezspor-Beykoz Anadoluspor (Kepez Hasan Doğan)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Altınordu (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Seza Çimento Elazığspor-Karacabey Belediyespor (Elazığ)
15 Şubat Pazar:
13.00 Adana 01 FK-Karaman FK (Ali Hoşfikirer)
13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Muğlaspor (Erbaa İlçe)
15.00 İskenderunspor-GMG Kastamonuspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
15.00 MKE Ankaragücü-Batman Petrolspor (Eryaman)
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
13.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Polatlı 1926 Spor (Alemdağ)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Bulvarspor (Minareli Çavuş)
15 Şubat Pazar:
15.00 Galataspor-Bursa Nilüfer Futbol (İBB Beyoğlu)
15.00 İnkılap Futbol-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Ömerli)
15.00 Edirnespor-Yalova FK 77 Spor (Edirne Şehir)
15.00 Astor Enerji Çankayaspor-Küçükçekmece Sinopspor (Osmanlı)
15.00 İnegöl Kafkasspor-Silivrispor (İnegöl İlçe)
15.00 Çorluspor 1947-Kestel Çilekspor (General Basri Saran)
2. Grup:
Yarın:
13.00 Niğde Belediyespor-Silifke Belediyespor (Niğde 5 Şubat)
13.00 Diyarbekirspor-Cinegold Ağrı 1970 Spor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
15 Şubat Pazar:
13.00 Erciyes 38 Futbol-Malatya Yeşilyurtspor (RHG Enertürk Enerji)
13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Suvermez Kapadokyaspor (Kızıltepe İlçe)
13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Kırıkkale FK (Kırşehir Ahi)
13.00 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Mdgrup Osmaniyespor (Başpınar)
13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Karaköprü Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
13.00 12 Bingölspor-Kilis 1984 (Bingöl Şehir)
3. Grup:
Yarın:
13.00 Düzce Cam Düzcespor-1926 Bulancakspor (Dmall Düzce Şehir)
13.00 Tokat Belediyespor-Orduspor 1967 (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
15 Şubat Pazar:
13.00 52 Orduspor-Sebat Gençlikspor (19 Eylül)
13.00 Giresunspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Çotanak)
13.00 Pazarspor-Artvin Hopaspor (Pazar İlçe)
13.00 Karabük İdmanyurdu-Amasyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 TCH Group Zonguldakspor-Çayelispor (Karaelmas K. Köksal)
13.00 Fatsa Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Fatsa İlçe)
4. Grup:
Yarın:
15.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Afyonspor (Denizli Atatürk)
15.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Alanya 1221 Futbol (Balıkesir Atatürk)
15.00 Kütahyaspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Dumlupınar)
17.00 Karşıyaka İzmir Çoruhlu FK (Alsancak Mustafa Denizli)
15 Şubat Pazar:
15.00 Söke 1970 Spor-Altay (Didim Atatürk)
15.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Oktaş Uşakspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.00 Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Prof. Dr. Fethi Heper)
17.00 Tire 2021 FK-Nazillispor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Yarın:
12.00 Ünye Kadın SK-Fatih Vatanspor (Ünye İlçe)
12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Çekmeköy Bilgidoğa (Osmanlı)
12.00 Yüksekovaspor-Galatasaray GAİN (Merzan Şehir)
13.00 Fenerbahçe arsaVev-Hakkarigücü (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis)
13.00 Prolift Giresun Sanayispor-1207 Antalyaspor (75. Yıl)
14.30 Sercan İnşaat Gaziantep Algspor-Amed Sportif Faaliyetler (Batur)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.