Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 23. hafta maçları yapılacak.

Ceren Aydınonat  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 TOFAŞ-Mersinspor (TOFAŞ)

15.30 Trabzonspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Hayri Gür)

18.00 Beşiktaş GAİN-Safiport Erokspor (Beşiktaş GAİN)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

8 Şubat Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Karşıyaka (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

20.30 Glint Manisa Basket-Bursaspor Basketbol (Muradiye)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-OGM Ormanspor (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut (Kadir Has Kongre Merkezi)

8 Şubat Pazar:

15.00 Çimsa ÇBK Mersin-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

17.30 Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet (Beşiktaş GAİN)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

8 Şubat Pazar:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-OGM Ormanspor (Gazanfer Bilge)

14.45 Cemefe Gold Haremspor-iLab Basketbol (Beylikdüzü)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kipaş İstiklalspor (Kurtdereli)

18.15 Finalspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (TOFAŞ)

9 Şubat Pazartesi:

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa (Selçuklu Belediyesi)

18.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Gaziantep Basketbol (TOBB ETÜ)

19.00 Göztepe-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Altındağ Atatürk)

20.00 Çayırova Belediyesi-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Çayırova)

