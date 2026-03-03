Dolar
43.98
Euro
51.06
Altın
5,146.50
ETH/USDT
1,964.50
BTC/USDT
67,080.00
BIST 100
13,056.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes'te sportif direktör İsmail Şenol ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda sportif direktör İsmail Şenol ile yollar ayrıldı.

Ceren Aydınonat  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Anadolu Efes'te sportif direktör İsmail Şenol ile yollar ayrıldı

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Sayın İsmail Şenol ile yapılan görüşmeler ışığında birlikte çalışmayı sonlandırmayı ortak bir şekilde kararlaştırdığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak kendisine, kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
38 ildeki FETÖ operasyonlarında 298 şüpheli yakalandı
Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeşilayın 106. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Siyasilerden Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Benzer haberler

Anadolu Efes'te sportif direktör İsmail Şenol ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes'te sportif direktör İsmail Şenol ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü 123. yaşını kutluyor

NBA'de Alperen Şengün 32 sayı, 13 ribauntla Rockets'ı galibiyete taşıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Basketbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Basketbol Takımı'na tebrik telefonu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'ı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'ı mağlup etti
NBA'de Knicks, Spurs'ün 11 maçlık galibiyet serisine son verdi

NBA'de Knicks, Spurs'ün 11 maçlık galibiyet serisine son verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet