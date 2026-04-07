YÖK Başkanı Özvar, İstanbul'da Pakistan yükseköğretim temsilcileriyle toplantı yaptı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 11. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi kapsamında Pakistan yükseköğretim temsilcileriyle bir araya geldi.

Özvar, Avrasya Üniversiteler Birliğince (EURAS) bu yıl İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 11'incisi düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 2026 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin (EURIE 2026) açılış programının ardından aralarında Pakistan Özel Sektör Üniversiteleri Birliği (APSUP) Delegasyon Başkanı Prof. Dr. Sumaira Rehman'ın da yer aldığı yükseköğretim temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Özvar, yükseköğretim alanında bir gelenek ve marka haline gelen zirvede bu sene 60'ın üzerinde ülkeden rektör, rektör yardımcısı, uzman, yönetici, öğrenci ve özel sektör temsilcisinin yer aldığını kaydetti.

Özvar, bu zirvenin en önemli amacının yükseköğretim alanında dünyanın farklı yerlerinden gelen uzmanları, otoriteleri ve rektörleri bir araya getirerek, işbirliği imkanlarını artırmak ve yükseköğretim alanında işbirliklerini daha ileri seviyelere taşımak olduğunu vurguladı.

Fotoğraf : Esra Bilgin/AA

Türkiye ile Pakistan arasında ilişkilerin çok eskilere dayandığını anlatan Özvar, "Türkiye ile Pakistan arasında yükseköğretim, bilim, teknoloji ve inovasyon alanında fevkalade güzel ilişkiler mevcuttur. Özellikle son yıllarda öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinde kayda değer ciddi gelişmeler de yaşanmaktadır. Üniversitelerimiz arasındaki mevcut ilişkileri bu toplantıda biraz daha ele alacağız ve geleceğe ilişkin bazı fikir alışverişlerinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

