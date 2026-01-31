Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin "zirvesinde" derbi heyecanı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe Opet, yarın sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile mücadele edecek.
İstanbul
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki maç, saat 18.00'de başlayacak.
Ligde "15'te 15" yapan Fenerbahçe Opet, sıralamada lider konumda bulunuyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Geride kalan 16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ikinci sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında iki ekip arasındaki karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, 75-71 kazandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.