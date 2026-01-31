Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin "zirvesinde" derbi heyecanı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe Opet, yarın sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile mücadele edecek.

Can Öcal  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin "zirvesinde" derbi heyecanı

İstanbul

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki maç, saat 18.00'de başlayacak.

Ligde "15'te 15" yapan Fenerbahçe Opet, sıralamada lider konumda bulunuyor.

Geride kalan 16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ikinci sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki ekip arasındaki karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, 75-71 kazandı.



