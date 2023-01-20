Dolar
18.80
Euro
20.40
Altın
1,930.64
ETH/USDT
1,592.70
BTC/USDT
21,375.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
PKK/YPG'li teröristlerin Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına saldırısının ardından terör hedefleri güçlü şekilde vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararlarına sert tepki gösterdi.

Ercan Çakar   | 20.01.2023
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki

İstanbul

Dursun Özbek, AA'ya yaptığı açıklamada, PFDK'nin Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçtan sonra aleyhlerine verdiği kararların hakkaniyetten uzak olduğunu savunarak, "PFDK sezon başından beri saçma sapan, adaletsiz, orantısız kararlar veriyor. Bu son karar ne kadar art niyetli olduklarını net bir şekilde gösterdi. PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." diye konuştu.

Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları derbiden sonra verilen cezalara değinen Özbek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçında tüm stat koro halinde bize sinkaflı tezahürat yaptı. Orada çıkan cezaya bakın. Hatayspor maçından sonra bize verilen cezaya bakın. Oradaki gözlemci kafasını başka yere çevirip, kulaklarını da tıkadı demek ki. Ayıptır, ayıp. 40 bloğa yasak demek, yaklaşık 25 bin Galatasaray taraftarı demek.
Gelsinler bize Hatayspor maçında 25 bin kişinin küfür ettiğini göstersinler. Olacak iş midir bu? Ne hukuk var, ne adalet var, ne göz var, ne izan var."

"Galatasaray'a verilen cezalarda sezon başından beri bu kadar cömert davranmalarını anlıyorum. Galatasaray'dan, onun büyük taraftarının gücünden çekiniyor, korkuyorlar." diyen Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şunu kimse unutmasın, bugüne kadar Galatasaray taraftarının sesini kesecek herhangi bir güç olmadı, bundan sonra da olamaz. Biz, yarın tüm taraftarlarımızla kenetlenmiş bir şekilde Ali Sami Yen'de olacağız ve daha gür bir sesle takımımız için bağıracağız. Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı da yıkacağız. Sonunda iyi olanlar kazanacak. Biz, Türk futboluna herkes için adaleti, bunlara rağmen getireceğiz."

PFDK, Atakaş Hatayspor maçında çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesi gerekçesiyle Galatasaray'ın 100 bin lira para cezasına çarptırılmasına, ayrıca 40 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki maç için bloke edilmesine karar vermişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Mezunları Forumu ödül töreniyle tamamlandı
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
TAG Otoyolu'nda çekiciyle çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
Yunus Emre Enstitüsü, Lübnanlı Türkoloji mezunlarını bir araya getirdi
Emine Erdoğan'dan, hastanede tedavi gören çocuklara karne tebriği

Benzer haberler

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki

Fenerbahçe ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Bruma'nın bonservisini aldı

Mali yolsuzluk soruşturmasında Juventus için puan silme cezası istendi

Mali yolsuzluk soruşturmasında Juventus için puan silme cezası istendi
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı
Göztepe-Altay maçındaki tribün olaylarına ilişkin iddianame tamamlandı

Göztepe-Altay maçındaki tribün olaylarına ilişkin iddianame tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet