Medipol Başakşehir deplasmanda kazandı

İstanbul
16. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Orta sahada topu kapan Yasin Özcan, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda uzaktan çok sert vurdu, meşin yuvarlağı kaleci Volkan'ın solundan köşeden ağlara gönderdi: 1-0.
29. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Deniz Türüç sağ kanattan ceza sahasına girdi, altı pas önündeki Keny'ye pasını attı. Keny'nin yakın mesafeden vuruşunda top savunmadan döndü, Keny bir kez daha vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
48. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler, Aleksic'e pasını attı. Aleksic'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
51. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında Ben Ouannes, Fall'a pasını attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fall'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Boşta kalan topu savunma kornere gönderdi.
77. dakikada Kasımpaşa 2. golüne çok yaklaştı. Tirpan'ın sağ kanattan ara direğe yaptığı ortayı Ahmed Emin kafa ile altıpas içine indirdi. Bahoken'in ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Volkan köşeden çıkararak kornere çeldi.
90+3. dakikada gelişen Başakşehir atağında Serdar Gürler'in ara pasıyla Keny kaleci Erdem ile karşı karşıya kaldı. Keny'nin sol çaprazdan şutunda kaleciye çarpan top ardından Keny'ye de çarparak auta çıktı.
90+6. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar'ın altıpas önüne havalandırdığı topa Szysz'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak Ben Ouannes'e çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen maçın hakemi Turgut Doman, Ben Ouannes'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
90+9. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Türüç meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2
90+11. dakikada konuk ekip 3. golünü attı. Keny'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Serdar'ın şutunda top kaleci Erdem'den döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Szysz düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3
Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.
Medipol Başakşehir cephesi
Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Kazanmak güzel, maçın ilk yarısı bizim adımıza çok iyi diyemeyeceğim şekilde geçti. İkinci yarıda 20-25 dakikalık çok ciddi üstünlüğümüz var, orada golü de bulduk. Oyuncularımı isteklerinden dolayı tebrik ediyorum. Kasımpaşa da çok iyi mücadele etti." dedi.
"Bugün eksiklerimizin olmasından dolayı oyuna hamlede biraz zorlandık." diyen Belözoğlu, "10 dakikalık periyotta Kasımpaşa'nın da pozisyonları vardı. Yaptığımız hamlelerin karşılığını görünce bu bizi mutlu ediyor. Son dakikalarda da olsa golü bulup kazanmak çok değerli ve önemli. Yolumuza devam ediyoruz. Ligin üstünde kalmak, bu seviyede mücadele etmek ve ligin sonunu böyle getirmek en büyük isteğimiz." ifadelerini kullandı.
Belözoğlu, "Forvet transferi düşünüyor musunuz? Seferovic gündeminizde mi?" sorusuna, "Okaka bizim için önemli oyuncu, Keny de elinden geleni yaptı. Okaka topu tutma becerisi yüksek, daha güçlü bir oyuncu. Keny aramıza yeni katıldı ve çok genç bir oyuncu. Ondan da beklentilerimiz var. Kulübümüzün yatırım yaptığı bir oyuncu. Seferovic'le alakalı hiçbir girişimimiz olmadı, sezon başında görüşmem olmuştu kendisiyle ama o dönem Galatasaray'ı tercih etmişti. Şu an kendisiyle alakalı girişimimiz yok." yanıtını verdi.
Emre Belözoğlu, Youssouf Ndayihsimiye'nin transfer olacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine ise, "Bugün cezalıydı o yüzden yoktu. Çok ciddi gelişim gösterdi, bu kulübe büyük hizmetleri oldu. Kulübümüz bu konuyla alakalı her şey netleşince açıklama yapacaktır. Şu an bizim oyuncumuz, Yusuf'un bize verdiği değerden dolayı çok mutluyum. Kulüp bir karar alırsa bunu size açıklar." değerlendirmesinde bulundu.
Kasımpaşa cephesi
Kasımpaşa'nın teknik direktörü Selçuk İnan, "Konuşmama çok üzgün olduğumu belirterek başlamak istiyorum. Böyle artık klişe haline geldi ama evet biz de bugün hakemlerden şikayetçiyiz. Çok üzgünüm, ilk defa bu kadar net şekilde söylüyorum, gerçekten çok üzgünüm. Çünkü maçın ilk düdüğünden itibaren kulübedeki herkes 'Biz bugün yandık' diyorsa belli ki bir şey vardır, olacaktır. Bu hissi maalesef hakemler bize verdi. Onun için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
"Sadece son dakikadaki penaltı pozisyonunu değerlendirmek istemiyorum ama maçın genelinde hakem bize bu şekilde davrandı. Çok iyi niyetli olmadığını hissettik. Zaten gerekeni de yaptı." diyen Selçuk İnan, "Penaltı pozisyonunu (Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyon) bence VAR'dakilerden bile daha iyi, daha net gördü çünkü tam gözünün önündeydi ama hemen oradan kaçmayı tercih etti. Penaltıyı verseydi, VAR ona 'Penaltı değil, gel bak' demeyecekti. Onu biliyordu. Bu da bizi şaşırtmadı ama beni çok üzdü, üzmeye de devam ediyor. Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Belki de o pozisyon maçın kırılma anıydı, penaltı olsaydı 2-1 maçı kazanabilirdik. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Maçın hakkı bu değildi, hem oyuncularım için çok üzgünüm hem de hakemlerin tutumundan rahatsız ve üzgünüm." şeklinde konuştu.
Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın golünü atan genç oyuncu Yasin Özcan hakkında ise "Yasin'i bu formayı hak ettiği için oynatıyorum. Ona güveniyorum, o da güvenin karşılığını veriyor. İnşallah Türk futboluna uzun yıllar hizmet eder. Gol attığı için tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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