Görme engelli hafızlık öğrencileri meddahlık sanatıyla sosyal hayata katılıyor
Ankara'da hayata geçirilen "Gönül Meddahları" projesi kapsamında meddahlık eğitimi alan görme engelli öğrenciler, gösterilerde sahne alarak sosyal hayatın içine katılma fırsatı buluyor.
Ankara
Türk dili ve edebiyatı öğretmeni ve proje koordinatörü Nalan Tunga Pehlivan'ın öncülüğünde, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Gönül Meddahları" projesi, görme engelli öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve öz güven kazanmalarına destek oluyor.
Proje kapsamında görme engelli hafızlık öğrencileri 15 yaşındaki Lokman Yeşilay ile 16 yaşındaki Bilal Taha Ardıç, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla meddahlık gösterisi gerçekleştirdi.
Proje koordinatörü Nalan Tunga Pehlivan, gösteri öncesi AA muhabirine, görme engelli öğrencilerin sosyal hayata daha fazla dahil olmalarını sağlamak amacıyla başlattıkları "Gönül Meddahları" projesini anlattı.
Pehlivan, öğrencilerin sahne çalışmalarına katılmaları ve deneyim kazanmalarını amaçlayan bu projeye 3 ay önce başladıklarını belirtti.
"Kendilerini daha iyi ifade ettiklerini gördüler"
Çalışmaya dahil olan öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini aktaran Pehlivan, eğitim sürecine ilişkin şunları kaydetti:
"İlk etapta öğrencilerimize meddahlığı tanıttık, anlattık. Yapabileceklerini gördüklerinde ses, tonlama, hikayeyle bağ kurma aşamalarından sonra beden dili eğitimi üzerine çalıştık. Özellikle beden dilini hayatlarında çok az kullanmış olmalarından kaynaklı fark ettik ki gerçekten öğrencilerin bu eğitime çok ihtiyaçları var. Onlar da kendilerini daha iyi ifade ettiklerini gördüler beden dilini kullanınca. Mesela komşu kadına seslenmesini istediğim zaman 'elini kulağına götür' dediğimde yüzüne yapıştırdığını gördüm. Bizim için çok normalleşen, basit hareketler bile onlar için ciddi anlamda büyük bir çalışma gerektiriyor."
Pehlivan, engellilerin kendilerini değerli hissetmeleri konusunda desteklenmeleri gerektiğini vurgulayarak, "İlk provayı aldığımız gün öğrencimiz bir alkış duymuştu dinleyenlerden. O kadar mutlu olmuştu ki 'yaşasın bunu da başardım' diye. Görme engelli öğrencilerimiz sosyal hayattan kendilerini soyutlamaya çok müsaitler ama siz onları tuttuğunuz takdirde onlar da hayata tutunuyor. Sosyal hayatın içine daha iyi girmelerini, kendilerini daha iyi fark etmelerini ve ifade güçlerini desteklemek amaçlı bu tarz projelerin yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi çok önemli." diye konuştu.
"Biraz azim, biraz istek, biraz da çalışmaya bağlı"
Okul müdürünün önerisi üzerine eğitimlere başladığını belirten yüzde 10 görme engelli Bilal Taha Ardıç, meddahlık sanatı ile tanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ardıç, görme probleminin meddahlık yapmasına engel olmadığını ifade ederek, "Sağ olsun hocalarımız fiziksel koşulları bizim için hazırladı. Oturacağımız, kalkacağımız yerleri provamızda çalıştık. İlk başlarda fiziksel olarak biraz zorlanmış olabilirim ama gösteri açısından görme engelimin bana bir eksisi olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Hafızlık eğitimlerinin yanı sıra meddahlıkla ilgili projelere devam etmek istediğini aktaran Ardıç, "Yani isteyen yapıyor. Ben akademik derslerimi de hafızlık tekrarımla beraber yürütüyorum. O yüzden bu biraz azim, biraz istek, biraz da çalışmaya bağlı." dedi.
İki gözünde de görme yetisi bulunmayan Lokman Yeşilay, eğitimlerine başladığı meddahlık gösterilerinde beden dilini kullanmada zaman zaman zorlandığını ancak bunun dışında engelinin meddahlık yapmasına bir sorun oluşturmadığını ifade etti.