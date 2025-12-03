Dolar
42.45
Euro
49.55
Altın
4,199.73
ETH/USDT
3,058.80
BTC/USDT
92,889.00
BIST 100
11,065.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

SGK'den engelli istihdam eden işverenlere 9 ayda yaklaşık 4 milyar liralık prim desteği

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yıl ocak-eylül döneminde engelli istihdamı için işverenlere toplam 3 milyar 924 milyon 101 bin 265 lira sigorta prim teşviki sağlandığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
SGK'den engelli istihdam eden işverenlere 9 ayda yaklaşık 4 milyar liralık prim desteği

Ankara

SGK'nin NSosyal hesabından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlara yönelik hizmetlere ilişkin paylaşım yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, "2025 Eylül ayında istihdam edilen 110 bin 833 engelli vatandaşımız için 50 bin 98 iş yeri teşvikten faydalandırıldı. 2025 Ocak-Eylül döneminde engelli istihdamı için işverenlere toplam 3 milyar 924 milyon 101 bin 265 lira tutarında sigorta prim teşviki sağladık. 2025 Ocak-Ekim döneminde, en az yüzde 60 çalışma gücü kaybı olan 1222 malul erkek yetime muhtaçlık durumunda yaş şartı aranmaksızın yetim aylığı bağladık." ifadelerine yer verildi.

Engelli vatandaşların tedavisinde ihtiyaç duyulan muayene, ilaç, tıbbi malzeme bedellerinin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılandığı belirtilen paylaşımda, yüzde 40 ve üzerinde engelli vatandaşların tek hekim raporuyla diş tedavisi alabilmelerinin sağlandığı kaydedildi.

Engelli ve özel gereksinimi olan hastaların genel anestezi veya sedoaneljezi altında verilen diş tedavilerine destek olunduğu aktarılan paylaşımda, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulama bedelleri ile işitme engeli olanlara işitme cihazı ve tıbbi zorunluluk halinde biyonik kulak (koklear implant) bedelinin SUT kapsamında karşılandığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
AYM'den seri muhakeme usulüne ilişkin iptal kararı
Kişisel sağlık verilerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Gaziantep'te öğretmen ve öğrencilerinin yazdığı kitabın geliri Filistin'e gönderilecek
Üsküdar'da İETT otobüsünün bir iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Benzer haberler

İŞKUR aracılığıyla son 10 yılda yaklaşık 250 bin engelli vatandaş işe yerleştirildi

İŞKUR aracılığıyla son 10 yılda yaklaşık 250 bin engelli vatandaş işe yerleştirildi

SGK'den engelli istihdam eden işverenlere 9 ayda yaklaşık 4 milyar liralık prim desteği

Görme engelli hafızlık öğrencileri meddahlık sanatıyla sosyal hayata katılıyor

Bakan Göktaş: Engelsiz Mobil Uygulama ile eğitim ve istihdam imkanları gibi birçok başlığı tek bir ekranda sunacağız

Bakan Göktaş: Engelsiz Mobil Uygulama ile eğitim ve istihdam imkanları gibi birçok başlığı tek bir ekranda sunacağız
Boccia ile dört duvar arasından kurtulan engellilerin hedefi yeni şampiyonluklar

Boccia ile dört duvar arasından kurtulan engellilerin hedefi yeni şampiyonluklar
İki üniversite mezunu serebral palsili Hikmet hayallerinin peşinden gidiyor

İki üniversite mezunu serebral palsili Hikmet hayallerinin peşinden gidiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet