Yeni Zelanda'da kişi başına ortalama 4,5 koyun düşüyor
Yaklaşık 5,3 milyonluk nüfusa sahip Yeni Zelanda'da kişi başına ortalama 4,5 koyunun düştüğü bildirildi.
Ankara
Yeni Zelanda'nın istatistik kurumu Stats NZ, ülkedeki koyun varlığına ilişkin verileri açıkladı.
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Haziran 2024 itibarıyla 10 yıl öncesine kıyasla sayılarında yaklaşık 6 milyon düşüş yaşandığı, yaklaşık 23,6 milyon koyunun bulunduğu kaydedildi.
Buna göre yaklaşık 5,3 milyonluk nüfusa sahip Yeni Zelanda'da kişi başına ortalama 4,5 koyun düşüyor.
Öte yandan, koyun sayısı nüfusunu geçen birkaç ülkeden biri olan Yeni Zelanda'da 1982'de bu oran, her bir kişi için 22 koyuna denk geliyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.