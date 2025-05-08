Dolar
38.64
Euro
43.73
Altın
3,338.08
ETH/USDT
1,940.10
BTC/USDT
99,690.00
BIST 100
9,218.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pakistan’ın başkenti İslamabad’ın komşu şehir Rawalpindi’de, Pakistan ordusunun Hindistan’ın dronunu düşürdüğü bölgeden yayındayız
logo
Dünya

Yeni Zelanda'da kişi başına ortalama 4,5 koyun düşüyor

Yaklaşık 5,3 milyonluk nüfusa sahip Yeni Zelanda'da kişi başına ortalama 4,5 koyunun düştüğü bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Yeni Zelanda'da kişi başına ortalama 4,5 koyun düşüyor

Ankara

Yeni Zelanda'nın istatistik kurumu Stats NZ, ülkedeki koyun varlığına ilişkin verileri açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haziran 2024 itibarıyla 10 yıl öncesine kıyasla sayılarında yaklaşık 6 milyon düşüş yaşandığı, yaklaşık 23,6 milyon koyunun bulunduğu kaydedildi.

Buna göre yaklaşık 5,3 milyonluk nüfusa sahip Yeni Zelanda'da kişi başına ortalama 4,5 koyun düşüyor.

Öte yandan, koyun sayısı nüfusunu geçen birkaç ülkeden biri olan Yeni Zelanda'da 1982'de bu oran, her bir kişi için 22 koyuna denk geliyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Son bir haftada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Bakan Kurum: İstanbul'daki depremin ardından 61 bin bağımsız bölümün az hasarlı olduğunu tespit ettik
İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasıyla deprem korkusu yerini güvene bırakıyor
Emine Erdoğan, vatandaşları "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı"na davet etti
Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla "Narko Hançer" uygulaması yapıldı

Benzer haberler

Yeni Zelanda'da kişi başına ortalama 4,5 koyun düşüyor

Yeni Zelanda'da kişi başına ortalama 4,5 koyun düşüyor

Türkü söyleyip ayak darbeleriyle sıkılaştırdıkları keçeyi çobanlar için kepeneğe dönüştürüyorlar

Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet