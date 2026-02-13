Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Askeri Üssü'nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Ajansın ortadan kaldırılması için siyasi baskıların sürdüğünü söyledi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in, Ajansı ortadan kaldırmak için siyasi baskılarını sürdürdüğünü vurguladı.

Salih Okuroğlu  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Ajansın ortadan kaldırılması için siyasi baskıların sürdüğünü söyledi

Münih

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 62. Münih Güvenlik Konferansı için geldiği Almanya'nın Münih kentinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Lazzarini, "Gazze'deki durumun hala umutsuz olduğu, insanların gıda dışında neredeyse her şeyden yoksun olduğu ve hala hayatta kalma mücadelesi verdiği bir gerçek." dedi.

Bunun artık Gazze halkı için günlük bir mücadeleye dönüştüğünün altını çizen Lazzarini, UNRWA'nın halk sağlığı ve ilk ve orta öğretim hizmetlerini sunmaya devam etmesinin çok önemli olduğunu, ancak bölgede çocukların iki yıldan fazla süredir okula bile gidemediğini hatırlattı.

Lazzarini, Filistinlilerin elinden evlerinin alındığını ancak eğitimin alınamayacağını vurguladı.

UNRWA'nın yoğun baskı altında olduğuna ve İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğine dikkati çeken Lazzarini, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan (UNRWA) Genel Merkezinin yıkımına tanık olduk." ifadesini kullandı.

Lazzarini, bu adımların, Doğu Kudüs'teki Filistinli kimliğinin tüm izlerini "yok etme arzusu" olarak da algılandığına işaret etti.

Philippe Lazzarini, "Ajansı ortadan kaldırmak için siyasi baskıların devam ettiği de doğru, çünkü ana siyasi motivasyon Filistinlilerin mülteci statüsünü ortadan kaldırmak. Şimdi, bunu söyledikten sonra, geri adım atmamız ve tüm çabalarımızı Gazze'deki insanlara yardım edebilmemiz için alanımızı korumaya odaklanmamız gerektiğini söylemeliyim." değerlendirmesinde bulundu.

Lazzarini, Batı Şeria'yı ise "Gazze'nin gölgesinde kalan, sessiz bir savaş alanı" olarak nitelendirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddet eylemlerini ve toprak gasplarını artırdığını ifade eden Lazzarini, "İnsanlar endişe ve korku içinde yaşıyorlar ve iki devletli çözümün geleceğini tamamen baltalamadan ve çok geç olmadan dikkatimizi Batı Şeria'ya da yöneltmemizin zamanı gelmiştir." dedi.

