Dolar
43.62
Euro
51.96
Altın
5,028.54
ETH/USDT
2,011.90
BTC/USDT
68,938.00
BIST 100
13,833.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, ABD'nin köprü anlaşmazlığı nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlayacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasında inşa edilen köprüye ilişkin anlaşmazlık nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlanacağını açıkladı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Trump, ABD'nin köprü anlaşmazlığı nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlayacağını duyurdu

Ankara

Trump, sosyal medya hesabından, Michigan ile Ontario arasında inşa edilen köprüye ilişkin açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kanada'nın ABD'ye uzun yıllardır "haksız" davrandığını ancak işlerin artık ABD lehine değiştiğini savunan Trump, Kanada'nın Ontario ile Michigan arasında devasa köprü inşa ettiğini hatırlattı.

Trump, bu köprünün hem Kanada hem de ABD tarafının Kanada'ya ait olduğunu ve projede neredeyse hiç ABD menşeli ürün kullanılmadığını belirtti.

Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini belirten Trump, "Onlara verdiğimiz her şey için ABD tam olarak telafi edilene ve ayrıca, daha da önemlisi, Kanada ABD'ye hak ettiği adalet ve saygıyla davranana kadar bu köprünün açılmasına izin vermeyeceğim. Müzakerelere hemen başlayacağız. Onlara verdiğimiz onca şeyden sonra, bu varlığın en azından yarısı bize ait olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, söz konusu köprünün, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, kamu alımlarında yerli üretimi korumayı ve teşvik etmeyi amaçlayan "Buy American Act" kapsamından muaf tutulduğunu anımsatarak, bu sayede projede Amerikan çeliği dahil ABD ürünlerinin kullanılmadığını kaydetti.

Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini savunan Trump, "Şimdi, Kanada hükümeti, ABD Başkanı olarak, onların Amerika'dan yararlanmasına izin vermemi bekliyor. Peki ABD ne kazanıyor? Kesinlikle hiçbir şey." ifadelerini kullandı.

Trump, Ontario'nun ABD menşeli alkollü içecekleri raflarına koymadığını ve bu ürünlerin eyalette yasaklı olduğunu öne sürerek, ayrıca Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Çin ile anlaşma yapmak istediğine işaret etti.

Çin'in Kanada'yı "canlı canlı yiyeceğini" savunan Trump, "Çin'in yapacağı ilk şey, Kanada'da oynanan tüm buz hokeyini sonlandırmak ve Stanley Kupası'nı kalıcı olarak ortadan kaldırmak olacak." yorumunu yaptı.

Trump, Kanada'nın ABD'den ithal edilen süt ürünlerine uyguladığı tarifeleri de eleştirerek bu uygulamaların, ABD'li çiftçileri yıllardır mali risk altında bıraktığını kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün "güncel finans yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli yakalandı
Bakan Kurum'dan İzmir Ödemiş'teki orman yangınında evi yanan "Cavit amca"ya ilişkin paylaşım
Mersin'de sis bulutu dronla görüntülendi
Türkiye ve dünya gündemi
14 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 305 şüpheli yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Uydu görüntüleri, İran'daki İsfahan nükleer tesisinin girişlerinin toprakla kapatıldığını gösteriyor

Uydu görüntüleri, İran'daki İsfahan nükleer tesisinin girişlerinin toprakla kapatıldığını gösteriyor

ABD’de 50'den fazla STK, İç Güvenlik Bakanı Noem'in azlini istedi

ABD'de Demokrat liderler, ICE reformlarına ilişkin Cumhuriyetçilerin karşı teklifini yetersiz buldu

ABD'de mahkeme, 60 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünün kaldırılmasının önünü açtı

ABD'de mahkeme, 60 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünün kaldırılmasının önünü açtı
Trump, ABD'nin köprü anlaşmazlığı nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlayacağını duyurdu

Trump, ABD'nin köprü anlaşmazlığı nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlayacağını duyurdu
ABD'nin California eyaletinde federal kolluk kuvvetlerine yönelik maske yasağı durduruldu

ABD'nin California eyaletinde federal kolluk kuvvetlerine yönelik maske yasağı durduruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet