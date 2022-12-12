İsrail ordusu, 16 yaşındaki Filistinli kızın öldürülmesindeki "rolünü" kabul etti
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlenen baskında, 16 yaşındaki kızın bulunduğu çatıdan "ateş açıldığını", askerlerin de buna karşılık verdiğini öne sürdü.
Kudüs/Gazze/İstanbul
İsrail ordusu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cenin'de şüpheli kişileri gözaltına almak için gerçekleştirilen baskında, silahlı çatışma çıktığını, "bir Filistinlinin öldürülmesine ilişkin" iddiaların soruşturulduğunu duyurdu.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise İsrail ordusunun yaptığı ön soruşturmanın, "Filistinli kızın bulunduğu çatıdan askerlere doğru ateş açıldığını, askerlerin de bu yöne ateş açarak karşılık verdiklerini ortaya çıkardığını" aktardı. Haberde, İsrail ordusunun olaya ilişkin soruşturmasında henüz kesin sonuca ulaşılmadığı kaydedildi.
Filistin yönetiminden tepki
Öte yandan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Zekarne'yi öldürerek "korkunç cinayetlerine bir yenisini daha eklediğini" vurguladı.
Birleşmiş Milletler Silahlı Çatışmalarda Çocuklar Özel Temsilcisi Virginia Gamba'ya çağrıda bulunan Iştiyye, İsrail'in suçlarının soruşturulmasını ve kara listeye alınmasını istedi.
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Cena İsam Zekarne'nin öldürülmesinin "şiddetli bir biçimde" kınandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Siyasi düzeyde örtbas edilen ve destek verilen bu cinayeti, halkımıza yönelik her gün işlenen cinayetlerin bir parçası olarak görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Avrupa Birliği (AB) Kudüs Ofisi Basın Sorumlusu Şadi Osman ise AB'nin Filistin'deki gelişmeleri takip ettiğini ve "gerilimin azaltılması yönünde çağrıda bulunduğunu" açıkladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, çocukları hedef almanın "iğrenç bir suç" ve "her zaman düşmanı takip edecek bir lanet" olduğu ifade edildi.
Açıklamada, "Batı Şeria ve Kudüs'te yükselen direnişin, şehitlerin intikamını almaya, işgalcilerin saldırganlığını dizginlemeye ve Mescid-i Aksa'da zafere ulaşmaya gücü yeter." ifadesi kullanıldı.
İslami Cihad Hareketinden yapılan açıklamada da bu olayın, "işgalcilerin vahşetini ve insanları soğukkanlılıkla öldürme konusundaki kararlığını gösterdiği" belirtildi.
Açıklamada, ulusal birliği sağlama ve İsrail'i caydıracak direniş yöntemlerini aktif hale getirme çağrısı yapıldı.
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) ise İsrail'in bu suçlarını sürdürmesinin net resmi tepkilerin yetersizliğinden kaynaklandığını kaydetti.
FDHKC'nin açıklamasında direnişin tüm yöntemlerini benimsemenin, Filistin halkına siyasi ve güvenlik koruması sağlayacağı ifade edildi.
Filistinli Mücahitler Hareketi de Filistinli çocuğun öldürülmesinin, "İsrail'in çirkin yüzünü ortaya çıkardığını" belirtti.
Hareket, Batı Şeria'daki direniş gruplarına İsrail'in işlediği suçlara karşı tansiyonu yükseltme çağrısında bulundu.
İsrail ordusundan Cenin'e baskın
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında, 16 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetmişti.
Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu başından vurulan 16 yaşındaki Cena İsam Zekarne yaşamını yitirmişti.
Filistin Kızılay örgütünden yapılan açıklamada da Cenin'de İsrail askerlerinin saldırısında yaralanan 3 gencin bölgedeki İbni Sina Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtilmişti.
İsrail ordusu ise Cenin'de 3 şüpheliyi gözaltına almak için "operasyon" yürüttüğünü ve bölgedeki silahlı gruplarla çatışma çıktığını açıklamıştı.
"Bir Filistinlinin öldürüldüğüne ilişkin iddiaların soruşturulduğu" paylaşılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria genelinde 18 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.
Batı Şeria'da son 16 yılın en kanlı senesi
İsrail ordusu, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı beldelerine baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.
İsrail askerleri, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi ile müdahale ediyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde Filistinli gruplar ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.
Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre, BM'nin 2005'te bölgede kayıt tutmaya başlamasından sonra 2022, Batı Şeria'da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti.
Buna göre, 165’i işgal altındaki Batı Şeria’da, 52’si abluka altındaki Gazze’de olmak üzere 217 Filistinli öldürüldü. Bu ölümlerin 48’sini çocuklar oluşturdu.
Batı Şeria'da Kasım 2022’de İsrail askerlerin öldürdüğü Filistinli sayısı 17 olarak kaydedildi. İsrail askerlerinin ateşinde öldürülen Filistinli sayısı son iki haftada ise 10'u geçti.
BM, bu ölümlerin, “çoğu vakada, İsrail güvenlik güçlerinin orantısız ve ölümcül güç kullanımı gibi görünen nedenlerle meydana geldiğine” dikkati çekmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.