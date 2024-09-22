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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’in Gazze’nin çeşitli noktalarındaki saldırılarında 43 Filistinli öldü

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 43 Filistinli öldü.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ömer Erdem  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
İsrail’in Gazze’nin çeşitli noktalarındaki saldırılarında 43 Filistinli öldü Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail, 21 Eylül cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda 14’ü çocuk 5’i kadın 43 Filistinli hayatını kaybetti, 9’u çocuk en az 30 kişi yaralandı.

Refah kentindeki İsrail bombardımanının bir ilaç deposunu hedef alması sonucu Sağlık Bakanlığı personelinden 4 kişi öldü.

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen sağlık personeli sayısının 990'ı geçtiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 391 Filistinli öldü, 95 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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