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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerleri baskın düzenlediği Batı Şeria'daki Al Jazeera ofisini kapattı

İsrail askerleri, askeri emirle Al Jazeera televizyonunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisini kapattı.

Ekrem Biçeroğlu  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
İsrail askerleri baskın düzenlediği Batı Şeria'daki Al Jazeera ofisini kapattı

İstanbul

Al Jazeera televizyonunda yer alan haberde, "ağır silahlı İsrail askerlerinin televizyonun Ramallah'taki ofisini 45 gün süreyle askeri emir gereği kapattığı" anlatıldı.

İsrail askerlerinin önce Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisinin bulunduğu binayı kuşattığı ve binanın demir kapısını bombayla patlatarak ofise baskın düzenlediği kaydedildi.

Baskında ofisteki tüm ekipman ve belgelere el koyan İsrail askerlerinin bunları kamyonlarla taşıdığı, çalışanların arabalarını kullanmasını engellediği aktarıldı.

Askerlerin, Al Jazeera muhabirlerinin Ramallah'ta sokakta çalışmasını da engelleyerek kanalın yayınını durdurduğu vurgulandı.

Al Jazeera tarafından yayınlanan görüntülerde, ağır silahlı İsrail askerlerinin ofise baskın yapması ve ofisin 45 gün süreyle kapatılması yönündeki askeri emri ofisin müdürü Velid el-Omeri'ye teslim etmesi yer alıyor.

İsrail askerlerinin baskın sırasında ofisin çevresine göz yaşartıcı gaz bombası attığına işaret edilirken, Müdür Omeri, askerlerin Ramallah ofisinin önünde bulunan İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafını yırtıp tahrip ettiğini belirtti.

Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisinin basılması ve kapatılmasından 4 ay önce de kanalın Kudüs'teki ofisi kapatılmıştı.

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