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Dünya

İİT, İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere saldırılarına tepki gösterdi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere saldırılarını kınadı.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 14.02.2022
İİT, İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere saldırılarına tepki gösterdi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Şeyh Cerrah'taki Filistinlilere saldırılarına ve buradaki Filistinlilerin evlerini ele geçirme çabalarına tepki göstererek, yapılanların uluslararası hukuku açıkça ihlal olduğu belirtildi.

İsrail'in bu politikasının tehlikelerine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah'taki eylemi gerilimi tırmandırdı

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, dün sabah Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önünde çadır kurmuştu.

Ben-Gvir'e fanatik Yahudi yerleşimciler de katılmış, eylemi protesto etmek isteyen bölgedeki Filistinliler ile İsrailliler arasında arbede yaşanmıştı.

İsrail polisi, olayı protesto etmeye çalışan Filistinlilere ses bombası, TOMA, atlı polisler ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, gazdan etkilenenler dahil olmak üzere ses bombası, darp ve plastik mermiden en az 31 kişinin yaralandığı, yaralılardan 6'sının hastanede tedavi altına alındığı bildirilmişti.

İsrail polisi, dünkü olaylarda 12 Filistinliyi de gözaltına almıştı.

İsrailli Milletvekili Ben-Gvir, sabah saatlerinden itibaren Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gerilimi tırmandıran eylemine devam ediyor.

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