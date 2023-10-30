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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldığını bildirdi.

Mohammed Majed, Hacer Başer  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı

Gazze

Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların büyük bir yıkıma, 10 binden fazla kişinin ölmesi ve yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5 Filistinlinin öldürüldüğünü, 20 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 120 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da bir gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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