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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında tamamen yıkılan konut sayısı 32 bin oldu

İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 200 bini aşkın konut bombalandı, bunlardan 32 bini tamamen yıkıldı.

Fayez Abdulsalam, Gülşen Topçu  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında tamamen yıkılan konut sayısı 32 bin oldu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'de meydana gelen yıkıma ve can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Maruf, saldırılarda, 200 binden fazla konutun bombalandığını, bunlardan 32 bininin tamamen yıkıldığını ya da oturulamayacak hale geldiğini belirtti.

Maruf ayrıca, saldırılarda, 80 hükümet binasının, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığını, bunlardan 37'sinin hizmet dışı kaldığını söyledi.

Ofis Başkanı Maruf, saldırılarda ayrıca 116 sağlık personeli ile kurtarma ekibinden 18 kişinin hayatını kaybettiği, 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin de hizmet dışı kaldığı bilgisini paylaştı.

"Gazze, felaket bölgesidir"

İsrail'in, internet hizmetinin ve iletişimin kesik olduğu iki gün boyunca 60'ı aşkın katliam işlediğini belirten Maruf, bu katliamlarda yüzlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

"Bugün Gazze bir felaket bölgesidir." diyen Maruf, uluslararası topluma ve kuruluşlara üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yaptı.

Uluslararası toplumun, 21'inci yüzyılda yaşanan bu insani Nekbe'ye (Büyük felaket) karşı takındığı utanç verici tavrın tarihe geçeceğini kaydeden Maruf, saldırıların durması ve insani yardımların engelsiz ve muntazam bir şekilde Gazze'ye girmesi için harekete geçilmesini istedi.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana gönderilen yardım tırı sayısı 118 oldu

Filistin Kızılayı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, bugün Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve içerisinde gıda ve temel tıbbi malzemeler bulunan 24 tırın Mısır Kızılayından teslim alındığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardım için giren tır sayısının 118 olduğu ancak şu ana kadar yakıta izin verilmediği kaydedildi.

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