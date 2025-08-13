Fransa, Almanya ve İngiltere: Diplomatik çözüm, Ukrayna ile Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını korumalı
"Gönüllüler Koalisyonu"nun eş başkanları Fransa, Almanya ve İngiltere, Ukrayna'da barışa giden yolun bu ülke olmadan belirlenemeyeceğini belirterek, diplomatik çözümün, Ukrayna ile Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiğini bildirdi.
Londra
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katılımıyla çevrim içi düzenlenen Ukrayna konulu "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne eş başkanlık yaptıkları bildirildi.
Açıklamada, liderlerin, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme, adil ve kalıcı barış sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladıkları ifade edildi.
Liderlerin, Ukrayna'da barışa giden yolun Ukrayna olmadan belirlenemeyeceği konusunda net oldukları vurgulanan açıklamada, diplomatik çözümün Ukrayna'nın ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiğinin altı çizildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlk olarak, anlamlı müzakereler ancak ateşkes ya da düşmanlıkların kalıcı ve önemli ölçüde durdurulması bağlamında gerçekleştirilebilir. İkinci olarak, Alaska'da ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya'nın savaş ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya yönelik yaptırımlar ve daha geniş ekonomik tedbirler güçlendirilmeli. Üçüncü olarak, uluslararası sınırlar güç kullanılarak değiştirilmemeli. Dördüncü olarak, Ukrayna egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkin şekilde savunabilmek için sağlam ve inandırıcı güvenlik garantilerine sahip olmalı."
Açıklamada, koalisyonun, çatışmalar sona erdiğinde güvence gücü konuşlandırmaya istekli olanların planları dahil bölgede aktif rol oynamaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine ya da üçüncü ülkelerle işbirliğine herhangi bir sınırlama getirilmemesi gerektiği aktarıldı.
Ayrıca açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya giden yolunu veto edemeyeceğinin altı çizildi.