Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ukrayna'da barış için "top Putin'de" mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın daveti üzerine katıldığı Ukrayna konulu çevrimiçi toplantının ardından savaşı sona erdirmek için birliktelik mesajı verirken, barış için hamle sırasının Rusya'da olduğunu ifade etti.

Selen Valente Rasquinho  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ukrayna'da barış için "top Putin'de" mesajı

Brüksel

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupalı liderlerle yaptığı Ukrayna konulu çevrimiçi toplantının ardından Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Trump'ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta yapacağı zirve öncesinde bir görüşme gerçekleştirildiğini bildiren Rutte, "Bu korkunç savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için birlik içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Rutte, Trump'ın liderliğine ve müttefiklerle yakın koordinasyonuna minnettar olduğunu belirterek, "Top, Putin'in sahasında." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu liderler, Almanya'nın daveti üzerine Rusya ile varılacak diplomatik bir çözüm ihtimalinde Ukrayna ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarının korunması, caydırıcılığının sağlanması konularını çevrimiçi bir toplantıda ele almıştı.

